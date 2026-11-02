Jornada social y médico-asistencial brindó 225 atenciones en Playa Verde

Un total de 225 atenciones directas recibieron niños, niñas, adultos y adultos mayores durante una jornada social y médico-asistencial realizada en el sector Playa Verde, perteneciente a la Comuna Jacinto Convit y al Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) 509, parroquia Urimare, estado La Guaira.

La actividad, reseñada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, permitió acercar servicios de salud a los habitantes de esta comunidad, a través de consultas especializadas.

Entre los servicios ofrecidos se encontraron consultas de medicina general, pediatría, fisiatría, ecografía, podología y nutrición.

De igual forma, se realizaron jornadas de despistaje de hipertensión arterial y actividades de orientación en salud sexual y reproductiva.

La Dirección de Discapacidad de La Guaira también brindó asistencia especializada a personas con requerimientos específicos, ampliando la cobertura de los servicios disponibles durante el despliegue.

La jornada permitió ofrecer atención médica y social directamente en la comunidad, facilitando el acceso de sus habitantes a diferentes especialidades y servicios de prevención y orientación en materia de salud.