Con una distribución prevista en 25 puntos del estado, la Fundación Aviación Social desarrolla la jornada «Nuestra Primera Hallaca La Guaira 2026», una iniciativa que busca entregar este plato tradicional a personas en situación de vulnerabilidad antes del inicio de diciembre.

Luis Sosa, responsable de la fundación, explicó que la actividad se realiza entre el 25 y el 28 de noviembre, con la participación de voluntarios, colaboradores y ciudadanos que han contribuido con insumos, mano de obra y difusión. El despliegue contempla comunidades desde Tarma, en Carayaca, hasta Chuspa, en la parroquia Caruao, con atención a sectores que requieren acompañamiento y apoyo solidario.

«No tenemos metas fijas porque tenemos un eslogan que dice: las que salgan. Mientras más ingredientes e insumos recibamos, vamos a seguir adelante», señaló Sosa, al destacar que la jornada depende de los aportes que continúen recibiendo.

La primera jornada, realizada este miércoles 25 de noviembre, cerró con la elaboración de 680 hallacas. Las actividades comenzaron en el comedor de la iglesia San Sebastián de Maiquetía y continuaron con visitas a Los Cascos Rojos, donde voluntarios participan en las labores de búsqueda en Residencias Caribe; al equipo de Topos Azteca; Santa Eduvigis y Macuto.

Sosa indicó que la iniciativa tiene como propósito llevar un mensaje de solidaridad a los guaireños, especialmente a quienes han resultado afectados por las circunstancias vividas en la entidad. Asimismo, destacó la incorporación de voluntarios provenientes de Caracas, Miranda y otros estados del país.

Organización y manipulación de alimentos

La coordinación gastronómica y de producción está a cargo del chef Jesús Osuna, conocido como Chef Osuna, quien explicó que el proceso comenzó dos días antes de la primera jornada con la preparación de los ingredientes y la organización de las estaciones de trabajo.

El equipo también ofrece orientaciones prácticas a los voluntarios sobre la preparación de la masa, el tratamiento de las hojas, la distribución del guiso y la incorporación de los ingredientes, además de establecer procedimientos para garantizar la higiene y conservación de los alimentos.

Osuna precisó que, debido al volumen de producción, se requiere organizar las líneas de cocción y refrigeración, así como mantener controles durante la manipulación y resguardo de los productos.

«Todos sabemos hacer una hallaca, pero es diferente elaborarla en grandes cantidades y en una línea de producción. Los procesos cambian y hay que garantizar que el alimento llegue en buenas condiciones a quienes lo van a recibir», explicó.

Entre los destinatarios de la jornada figuran personas atendidas en hospitales y ancianatos, así como habitantes de comunidades vulnerables que no cuentan con los recursos para preparar o adquirir este plato navideño.

Para el chef Osuna, el propósito de la actividad trasciende la entrega de alimentos. «No representa solo llevar una hallaca y entregarla, es dar ese abrazo solidario, ese mensaje de que estamos contigo y de que vamos a salir adelante», expresó.

La fundación informó que no tiene previsto, por ahora, extender la jornada a diciembre, debido a que el objetivo es que las personas beneficiadas puedan recibir su hallaca antes del primero de ese mes.