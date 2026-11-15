La costa guaireña busca recuperar su movimiento turístico

Después de cuatro meses marcados por las consecuencias del doble terremoto del 24 de junio, los balnearios de La Guaira intentan retomar su dinámica turística, en un proceso que avanza a diferentes ritmos y todavía tiene reparaciones pendientes.

La reapertura representa una oportunidad para más de 3.000 trabajadores que dependen de esta actividad económica. Sin embargo, el regreso no supone todavía la recuperación de las condiciones habituales: los establecimientos funcionan únicamente los sábados y domingos, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, sin música y bajo las disposiciones establecidas para la prueba piloto que se desarrolla durante noviembre.

De los 63 espacios considerados aptos, 55 han retomado sus actividades, según cifras de la Asociación de Trabajadores Playeros. El resto todavía enfrenta condiciones que impiden su funcionamiento como balnearios.

Una reapertura con distintas realidades

La recuperación no avanza de la misma manera en toda la costa. Mientras algunos balnearios ya reciben visitantes y ofrecen servicios de alimentación, baños, duchas y alquiler de toldos, otros continúan en trabajos de rehabilitación.

Un recorrido realizado por Últimas Noticias por Marina Grande, Catia La Mar, Naiguatá, Paseo Macuto, Camurí Chico y Los Caracas permitió observar esas diferencias. También mostró cómo los trabajadores intentan recuperar sus puestos y reactivar una actividad que durante meses estuvo paralizada por las consecuencias del terremoto.

En Naiguatá, la Asociación Balnearios de Naiguatá ha adelantado reparaciones desde el día del sismo. Gavino Durán, integrante de la organización, explicó que han recibido materiales de la Gobernación, entre ellos mantos de impermeabilización, tuberías, cemento, piedra y arena, que han permitido avanzar en la recuperación de las instalaciones.

Aunque el balneario mantiene sus servicios, todavía presenta algunas dificultades con el suministro de agua. Los baños reciben el recurso mediante tuberías y los restaurantes que han logrado recuperarse trabajan diariamente, mientras que el alquiler de toldos y sillas se concentra los fines de semana.

Durán estima que alrededor de 168 trabajadores hacen vida en este espacio turístico y considera que el regreso de los temporadistas es fundamental para recuperar el movimiento económico de la parroquia.

«No hay mejor circulante que la gente nos visite», expresó al extender una invitación a los turistas para que regresen a Naiguatá.

Camurí Chico vuelve a encender sus fogones

En Camurí Chico, los kioscos también han retomado sus actividades durante los fines de semana, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Los visitantes encuentran opciones de alimentación, desde empanadas y desayunos hasta pescado, pollo y tostones, además de bebidas, alquiler de toldos y sillas y servicio de duchas.

Liliana Rodríguez, trabajadora del restaurante Ohana, reconoce que el movimiento comercial todavía es discreto, debido a que la reactivación es reciente.

«Como estamos empezando, ha estado un poco flojo. La semana pasada llegó poca gente, pero esperamos que esta semana sea buenísima», comentó.

La expectativa de los comerciantes es que más familias conozcan que los establecimientos están nuevamente prestando servicios y se animen a visitar el balneario. Para ellos, recuperar la clientela es tan importante como volver a abrir las puertas de sus negocios.

Paseo Macuto recibe visitantes, pero necesita reparaciones

En el Paseo Macuto también comienza a sentirse el regreso de los temporadistas. Aunque los trabajadores reportan una afluencia progresiva, todavía hay instalaciones que necesitan atención para recuperar las condiciones que tenían antes del terremoto.

Celsa Malavé, presidenta de la Asociación de Trabajadores Playeros del Paseo Macuto, señaló que las personas han regresado de manera consecuente, aunque todavía no se registran las grandes concentraciones de visitantes de temporadas anteriores.

Entre las principales necesidades mencionó la reparación de los baños, las duchas y los depósitos utilizados por los tolderos, estructuras que resultaron afectadas por el sismo.

La recuperación de estos espacios es necesaria para completar la oferta de servicios de un balneario que ya está recibiendo visitantes, pero que todavía tiene pendientes en su infraestructura.

Bahía de los Niños: recuperar el trabajo y la esperanza

En el sector Bahía de los Niños, la reactivación también ha permitido reencontrarse con visitantes procedentes de Caracas, Guarenas y Petare. Mirda Jaspe, trabajadora del lugar, cuenta que la afluencia todavía no alcanza los niveles de años anteriores, pero destaca que las personas han comenzado a regresar.

En este balneario hacen vida entre 140 y 150 personas, entre socios, trabajadores y vendedores ambulantes. La recuperación del bulevar y la construcción de un muro forman parte de las labores adelantadas, aunque todavía quedan detalles por atender.

Para Jaspe, los meses posteriores al terremoto fueron especialmente difíciles. La paralización de la actividad turística dejó a numerosos trabajadores sin su principal fuente de ingresos y los obligó a buscar alternativas para sostener sus hogares.

«Fue súper difícil porque estamos en una zona que fue devastada por este terremoto y uno de verdad no sabía qué hacer. Siempre a la mano de Dios y haciendo cualquier cosita para sobrevivir», relató.

Su testimonio resume una realidad compartida por muchos trabajadores de la costa guaireña: volver a recibir visitantes significa recuperar una posibilidad de ingreso después de meses de incertidumbre.

No todos han podido abrir sus puertas

La recuperación también avanza en Marina Grande, donde cuadrillas de trabajadores ejecutan labores de reconstrucción en distintas áreas del club. Los trabajos abarcan la rehabilitación de los restaurantes, las caminerías, el estacionamiento y las áreas comunes, además del levantamiento del muro perimetral.

Mientras se desarrollan estas intervenciones, el acceso al club permanece temporalmente restringido, por lo que sus instalaciones no están disponibles para los visitantes. La medida busca facilitar la ejecución de las obras y las labores de recuperación de este espacio turístico.

En Catia La Mar, el balneario permanece cerrado tras recibir la etiqueta roja y, por ahora, sus instalaciones están siendo utilizadas como espacio de apoyo para una organización no gubernamental.

En contraste, Los Caracas figura entre los espacios que ya retomaron sus actividades. Playa Pescado y Greysmar comienzan a recibir turistas de la ciudad capital, mientras avanzan los trabajos de reactivación de los restaurantes, baños y duchas.

Actualmente, la ciudad vacacional Los Caracas funciona como campamento transitorio para proteger a las víctimas del terremoto del 24J, por lo que el hospedaje en el hotel y las cabañas está limitado temporalmente.

El turismo como fuente de sustento

Detrás de cada toldo instalado, cada restaurante que vuelve a encender sus fogones y cada kiosco que levanta nuevamente su santamaría hay familias que esperan recuperar sus ingresos.

Los representantes de las asociaciones de trabajadores playeros coinciden en que la llegada de visitantes es determinante para mantener activa la economía de las parroquias costeras. Por eso, sus invitaciones apuntan a recuperar la confianza de los temporadistas y devolverle movimiento a estos espacios.

La Guaira conserva en sus balnearios parte de su tradición turística y recreativa. No obstante, la recuperación de esta actividad dependerá también de la rehabilitación de las instalaciones que permanecen afectadas y de la posibilidad de ampliar progresivamente las jornadas de funcionamiento.

Por ahora, 55 de los 63 espacios considerados aptos han comenzado a recibir visitantes. Para los más de 3.000 guaireños que dependen de esta actividad, cada fin de semana representa una oportunidad de volver al trabajo y recuperar el movimiento económico que durante meses estuvo ausente de las costas.