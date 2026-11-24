Un Plan Maestro de Desarrollo definirá la reorganización territorial y económica de La Guaira por las afectaciones generadas por el doble terremoto, como parte de la tercera etapa del plan Venezuela Renace, anunció este martes el gobernador José Alejandro Terán, al cumplirse cinco meses del evento sísmico.

El mandatario regional explicó que el nuevo modelo de desarrollo para la entidad tomará en consideración las características geográficas, económicas y las potencialidades de cada zona. Dijo que cuentan con la asesoría del Gobierno Nacional y expertos internacionales, además de consultas con los sectores sociales, económicos y políticos.

Terán detalló que la propuesta contempla tres vocaciones territoriales diferenciadas. La primera corresponde a las zonas de montaña, particularmente Carayaca y El Junko, donde se proyecta fortalecer el desarrollo agroturístico.

El segundo eje comprende desde Catia La Mar hasta La Guaira, con una orientación hacia las actividades económicas, logísticas, portuarias y aeroportuarias, dada la presencia del principal puerto y del aeropuerto del país.

El tercer eje, desde Macuto hasta Caruao, estará destinado fundamentalmente al desarrollo turístico.

El gobernador indicó que el Plan Maestro será presentado por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, una vez culminada su elaboración y discusión con los distintos sectores de la entidad.

Viviendas para 2.200 familias

Terán informó que 2.219 familias damnificadas por los terremotos ya cuentan con un hogar, lo que representa más del 55% de las aproximadamente 4.034 familias que fueron recibidas inicialmente en 26 instituciones educativas y cuatro campamentos transitorios.

Señaló que la meta del Ejecutivo es garantizar una solución habitacional a todas las familias afectadas antes del 31 de diciembre, mediante programas de reparación de viviendas, construcción de nuevos inmuebles y adquisición de unidades en el mercado secundario.

Informó que se adelanta la rehabilitación de más de 10.000 apartamentos que presentaron daños estructurales, principalmente aquellos clasificados en las categorías amarilla y roja por la Comisión Presidencial de Habitabilidad.

A este esfuerzo se suma la construcción de más de 1.000 viviendas en el urbanismo Sueños Azules, ubicado en el sector Mamo, en Catia La Mar.

El gobernador destacó que 141 escuelas han sido rehabilitadas tras los sismos

Comercio y turismo

El gobernador señaló que el abastecimiento de alimentos y productos de higiene supera el 90%, mientras que la recuperación del empleo se ubica por encima del 65% y la actividad comercial supera el 70%.

Precisó que la banca pública ha destinado más de 20 millones de dólares al financiamiento de comerciantes para la reposición de inventarios y maquinaria. Estos recursos han beneficiado a unos 2.300 establecimientos, cifra que representa más de la mitad de los comerciantes de la entidad, según los registros del Sumat.

En el sector turístico, indicó que 55 de las 66 playas de La Guaira se encuentran nuevamente operativas, con más de 4.000 familias vinculadas al comercio playero en proceso de reactivación.

Terán también destacó los avances en la recuperación de la infraestructura social y sanitaria, entre ellos la rehabilitación del Periférico de Pariata, la incorporación de cuatro quirófanos en la Maternidad de Macuto y los trabajos realizados en distintos centros de salud de la entidad.

Más de un millón 500 mil toneladas de escombros han sido removidas

Playas abiertas desde el 1 de diciembre

Como parte de las medidas para dinamizar la actividad turística durante la temporada decembrina, el gobernador José Alejandro Terán anunció que, a partir del próximo 1 de diciembre, las playas de La Guaira prestarán servicios todos los días de la semana, dejando atrás el esquema de apertura limitado a los fines de semana.

El mandatario precisó que actualmente 55 de los 66 balnearios de la entidad se encuentran operativos y que más de 4.000 familias vinculadas al comercio playero avanzan en su proceso de reactivación. La ampliación del calendario de atención busca favorecer la actividad económica y turística del litoral, así como contribuir a la recuperación de las familias que dependen de los servicios en las zonas de playa.