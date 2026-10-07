La Guaira inicia segunda evaluación de edificios con etiqueta roja

Los edificios de La Guaira que fueron clasificados con etiqueta roja tras el doble terremoto del 24 de junio serán sometidos a una segunda evaluación técnica, esta vez con participación de ingenieros estructuralistas y patólogos, para determinar cuáles pueden ser recuperados mediante reforzamientos y cuáles deberán ser demolidos.

El gobernador del estado José Alejandro Terán informó que esta nueva fase, coordinada por la Comisión Presidencial de Habitabilidad, comenzó con la incorporación progresiva de empresas especializadas, luego de una primera etapa basada principalmente en inspecciones oculares y pruebas preliminares.

“Son los que nos van a determinar qué edificios pueden en todo caso recuperarse mediante técnicas de ingeniería que hagan reforzamientos estructurales o cuáles definitivamente están para el colapso”, explicó Terán durante una inspección a las obras de rehabilitación de Residencias Las Américas, en La Guaira.

La definición del destino de los inmuebles con etiqueta roja constituye una de las fases pendientes de la recuperación habitacional en el estado, donde el movimiento sísmico dejó edificaciones con distintos niveles de afectación y obligó a cientos de familias a abandonar temporalmente sus viviendas.

Terán señaló que, mientras avanzan estos estudios, el Plan Venezuela Renace mantiene la intervención de más de 7.000 apartamentos en La Guaira. A esta cifra se suman otros 2.448 apartamentos atendidos mediante el denominado plan de condominios, que contempla la transferencia de recursos a juntas de condominio y propietarios para la autogestión de las reparaciones.

Precisó que el primer desembolso permitió atender 1.647 apartamentos correspondientes a 89 juntas de condominio, mientras que el sábado se efectuó una segunda entrega para 801 apartamentos de 28 juntas.

Terán sostuvo que los nuevos estudios permitirán contar con una evaluación más precisa sobre la condición estructural de los inmuebles y definir, con criterios técnicos, cuáles edificaciones podrán incorporarse a procesos de recuperación y cuáles tendrán que pasar a la fase de demolición.

Rehabilitación de Las Américas

Entre los edificios incorporados al proceso de recuperación se encuentra Residencias Las Américas, una de las edificaciones más antiguas de La Guaira y considerada por sus habitantes como una referencia de la identidad de la ciudad.

El inmueble resistió los terremotos del 24 de junio, pero registró daños en elementos de mampostería y en sus servicios, por lo que el Plan Venezuela Renace contempla una rehabilitación integral.

El proyecto abarca sus tres torres, con un total de 194 apartamentos, además de cuatro mezzaninas de uso comercial. Los trabajos incluyen la recuperación de las viviendas y la intervención de los sistemas de gas, electricidad y agua potable. El conjunto agrupa a 432 familias y unos 2.160 habitantes.

En cuanto al avance de las obras, el ingeniero Ransés Santana, del proyecto DMS, informó que los trabajos de mampostería avanzan en la torre A hasta el piso 12 de sus 16 niveles, mientras se ejecutan labores en paralelo en las tres torres.

Santana explicó que los trabajos se ejecutan bajo criterios de adaptación y refuerzo frente a futuras actividades sísmicas, de acuerdo con las orientaciones técnicas establecidas para las obras de recuperación.