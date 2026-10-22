La Guaira lleva 105 atletas a los Juegos Nacionales Comunales

Un total de 105 atletas representará al estado La Guaira en los Juegos Nacionales Comunales, que comenzarán este viernes en el estado Lara, acompañados por 53 entrenadores y miembros del equipo logístico.

El ministro de Deporte, Franklin Cardillo, informó que la delegación fue abanderada por las autoridades regionales antes de su participación en la fase nacional del evento, cuya inauguración está prevista en el gimnasio Napoleón Rodríguez, en Lara.

Cardillo señaló que los juegos se desarrollaron durante más de tres meses en todo el territorio nacional y contaron con la participación de 2,5 millones de niños de 49.000 comunas. La competencia también incorpora a los adultos mayores, con más de 400 participantes previstos en actividades físicas, deportivas y recreativas.

El ministro destacó que la iniciativa busca ampliar la participación comunitaria en el deporte y fomentar hábitos de vida saludable en diferentes grupos de edad.

La actividad de abanderamiento coincidió con la reinauguración de un gimnasio vertical en La Guaira, el segundo recuperado en la entidad, luego de que su estructura resultara afectada tras el doble terremoto del 24 de junio.

El recinto dispone de espacios para la práctica de boxeo, lucha, sambo, taekwondo y tenis de mesa, además de áreas destinadas a la danza, el teatro y otras actividades culturales. También cuenta con un estudio de grabación para jóvenes interesados en desarrollar sus talentos vocales.

Cardillo invitó a las familias guaireñas a incorporarse a las actividades del gimnasio, concebido para ofrecer alternativas deportivas, recreativas y culturales a niños, jóvenes y adultos.