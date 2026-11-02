La Navidad llegó a las familias del campamento Los Caracas

Con una jornada recreativa y cultural dedicada especialmente a los niños, comenzó la celebración de la Navidad, este 1° de noviembre en el campamento transitorio de la Ciudad Vacacional Los Caracas, donde permanecen 297 familias afectadas por los sismos del pasado 24 de junio.

La actividad contó con la presencia de las ministras de Hábitat y Vivienda, Paola Possani, y de Turismo, Daniella Cabello, quienes compartieron con los niños y sus familiares en un encuentro que propició espacios de alegría, recreación y unión familiar.

Durante la jornada, Possani destacó la importancia de acompañar a los pequeños que han atravesado circunstancias difíciles junto a sus familias y señaló que la esperanza de recuperar sus hogares representa uno de sus mayores anhelos.

‘Ese es el gran regalo que ellos están pidiendo el día de hoy. Esa es la orden que nos ha dado la presidenta de la República y estamos trabajando para eso», expresó la ministra de Hábitat y Vivienda.

Por su parte, Daniella Cabello manifestó su satisfacción por compartir con los niños y contribuir a generar momentos de alegría en medio de las circunstancias que han enfrentado sus familias.

«Estamos muy felices de poder compartir la alegría, sobre todo con estos niños que se vieron en una situación muy dura, muy difícil en su núcleo familiar. Verles la sonrisa creo que es lo más satisfactorio que podemos tener», afirmó la ministra de Turismo.

El campamento transitorio de Los Caracas alberga actualmente a unas 900 personas. Para ellas, el inicio de las festividades decembrinas estuvo acompañado de actividades dirigidas a propiciar el encuentro y compartir en familia.

La celebración marcó el comienzo de la Navidad en este espacio de alojamiento temporal del estado La Guaira, con una programación centrada en los niños y en el reencuentro de las familias durante la temporada decembrina.