Un total de 1.513.999 toneladas de escombros y material estructural acumulado han sido movilizadas en el estado La Guaira, lo que representa un avance del 72% de las labores previstas en la zona afectada por los hechos del pasado 24 de junio, informó el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez.

Durante una jornada de inspección realizada este domingo en los frentes de trabajo de Catia La Mar y Playa Grande, Ramírez destacó el despliegue de maquinaria y la articulación de los organismos del Estado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las comunidades para avanzar en las labores de remoción de materiales.

El recorrido contó con la participación de Nayade Solovenly Lockiby, comandante general de la Milicia Bolivariana; efectivos de este componente, ingenieros del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas y representantes de los equipos desplegados en el territorio.

Ramírez señaló que el trabajo conjunto ha permitido mantener las operaciones y atender a las comunidades afectadas. «Estamos aquí con nuestro pueblo, con las comunidades en atención completa», expresó.

Por su parte, el Nayade Solovenly Lockiby destacó la participación de los distintos organismos en las labores de recuperación y el acompañamiento a los habitantes desde el inicio de la contingencia.

«El pueblo mismo ha participado junto a nosotros», afirmó.

Las autoridades mantienen las inspecciones y el despliegue operativo en Catia La Mar y Playa Grande para continuar con la movilización del material acumulado y avanzar en la atención de las zonas afectadas por el doble evento sísmico del 24 de junio.