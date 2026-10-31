Pocos bañistas asistieron a la reapertura de playas en La Guaira

Con una asistencia reducida de temporadistas, pero con expectativas de recuperar sus fuentes de ingresos, los trabajadores playeros de La Guaira retomaron este sábado sus actividades comerciales, luego de cuatro meses de paralización por el doble sismo registrado el pasado 24 de junio.

Desde playas como Bahía de los Niños, San Luis y Alibabá en Caraballeda, los prestadores de servicios comenzaron nuevamente a ofrecer alimentos, bebidas y atención a los visitantes. Sin embargo, la afluencia de bañistas fue baja durante esta primera jornada de reapertura.

«Está floja la cosa, pero uno siente satisfacción porque ya abrieron la playa y la gente está compartiendo», expresó Carlos Castro, trabajador playero, quien llegó desde tempranas horas para retomar la venta ambulante.Castro relató que el cierre representó un período especialmente difícil, debido a que perdió sus pertenencias y parte de sus medios de trabajo durante los terremotos del 24 de junio. También sufrió la pérdida de familiares.

«Fue duro y todavía es duro. Yo perdí todo aquí, pero estamos vivos y hay que seguir trabajando para adelante», manifestó.

​La reactivación también representa una oportunidad para quienes dependen directamente de la actividad turística. Jessica Castillo, trabajadora de playa Bahía de los Niños, consideró necesario retomar las operaciones para contribuir con la recuperación económica del estado, aunque reconoció que la asistencia de visitantes todavía es baja.

«Lamentablemente, también hay que trabajar, activar la economía y poco a poco recuperarnos», señaló.

​Recuperar el sustento familiar

Para Juberlai Bernal, quien tiene nueve años trabajando en playa San Luis, la reactivación representa una oportunidad para recuperar el sustento de su familia. Como prestadora de servicios gastronómicos, ofrece pescado, tostones y bebidas, actividad de la que dependen también sus dos hijos.

​«No ha sido nada fácil, pero vamos paso a paso. Este es nuestro sustento y tenemos que continuar. Es de mucha ayuda que el turismo vuelva porque con eso es que nos vamos a levantar nuevamente», afirmó.

La misma expectativa comparte Doris Martínez, quien acumula 28 años trabajando en las playas de La Guaira. A su juicio, la recuperación del turismo es fundamental para la economía regional, debido a la dependencia de numerosas familias de esta actividad.

​«Estamos muy dolidos todavía, pero tenemos que reactivarnos porque La Guaira vive del turismo. Tenemos que seguir adelante, siempre llevando presente a nuestros compañeros de trabajo y a todas las personas que perdimos», expresó.

Martínez también hizo un llamado a los visitantes, especialmente a quienes residen en Caracas y el estado Miranda, a regresar progresivamente a las playas guaireñas y contribuir con la recuperación de los trabajadores.

Los temporadistas regresan

Entre los primeros visitantes de esta reapertura estuvo María Pacheco, procedente de El Hatillo, estado Miranda, quien manifestó que extrañaba disfrutar de las playas de La Guaira después de los meses de cierre.

«Volver a la playa ha sido una experiencia única. Ya la extrañaba y necesitábamos distraernos», comentó.

No obstante, señaló que todavía se observan vestigios de los daños ocasionados por los sismos, especialmente en algunos sectores donde continúan los trabajos y permanecen escombros que afectan la circulación vehicular.

​La reapertura se desarrolla bajo condiciones especiales acordadas para esta etapa de recuperación. De acuerdo con las disposiciones anunciadas por la Cámara Turística Playera de La Guaira, los balnearios habilitados funcionan los fines de semana, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., sin música ni actividades que alteren la tranquilidad de estos espacios.

​Estas medidas buscan mantener un ambiente de respeto durante el retorno de los visitantes, mientras los trabajadores esperan que la asistencia aumente progresivamente y permita recuperar una actividad económica de la que dependen numerosas familias guaireñas.