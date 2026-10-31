Delcy Rodríguez entrega 100% rehabilitada escuela Emilio Gimón Sterling en La Guaira

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, entregó las instalaciones del emblemático Complejo Educativo “Emilio Gimón Sterling” en el estado La Guaira, infraestructura que fue totalmente reconstruida y modernizada a través del Plan Venezuela Renace tras sufrir severas afectaciones por el doblete sísmico registrado el pasado 24 de julio.

La entrega formal consolida el compromiso del Ejecutivo Nacional con la protección de la educación pública y asegura el retorno a las aulas de cientos de estudiantes este próximo lunes.

Durante el recorrido por el plantel —uno de los más antiguos y grandes de la entidad, fundado inicialmente en 1937—, la jefa del Estado inspeccionó los salones habilitados, la biblioteca, el comedor del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la cancha deportiva totalmente rehabilitada. Para garantizar la máxima seguridad estructural de la obra, un equipo multidisciplinario de la clase trabajadora ejecutó rigurosos estudios técnicos de suelo y evaluaciones geotécnicas de ingeniería civil antes de proceder a la remodelación integral.

La actividad contó con el acompañamiento del ministro para la Educación, Héctor Rodríguez y otras autoridades locales, en una jornada donde se destacó que, con la culminación de este icónico centro educativo, suman ya 121 instituciones recuperadas y entregadas en el estado La Guaira.

Estas labores responden a las directrices emitidas el pasado 10 de agosto para el despliegue de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles), orientadas a la intervención prioritaria de 1.000 planteles en las siete entidades del país impactadas por los sismos.

En aquella ocasión, la jefa del Estado instuyó el seguimiento continuo que se realiza de la mano del Ministerio del Poder Popular para la Educación y las autoridades locales para asegurar que la infraestructura escolar, la atención nutricional y la dotación pedagógica funcionen al 100 %, exaltando además la memoria del insigne educador Emilio Gimón Sterling, cuyo legado de vocación y enseñanza sigue inspirando la formación de las futuras generaciones.