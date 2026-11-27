Entregaron un reconocimiento póstumo a Luis Enrique Colina Zabatti, conocido entre sus compañeros como Johancito y voluntario del grupo de rescatistas Máquina de Hierro, quien falleció tras sufrir un infarto mientras participaba en las operaciones de búsqueda en las galerías subterráneas de La Guaira.

El homenaje estuvo marcado por el recuerdo de sus compañeros y el compromiso de no dejar sola a su familia. El movimiento de rescatistas voluntarios anunció que acompañará a los cuatro hijos de Colina, de 4 meses, 2, 4 y 8 años, como parte del respaldo que mantendrán tras la pérdida de quien consideraban un hermano.

Javier Navarro, presidente de la organización, manifestó que asumirá personalmente el compromiso de ser padrino de los pequeños y contribuir a su acompañamiento. «Nos toca asumir la responsabilidad de esos niños», expresó.

Para Navarro, la partida de Johancito representa la pérdida de un compañero con quien compartió jornadas de trabajo, dificultades y momentos de fraternidad durante los operativos de búsqueda. Una relación que, aseguró, trascendió el trabajo voluntario para convertirse en una hermandad.

Su esposa, Angie Villarreal, recordó que Colina se incorporó a las labores de ayuda humanitaria desde los primeros días de la emergencia generada por los terremotos del 24 de junio, inicialmente motivado por un amigo que también participaba en las operaciones. Con el paso del tiempo, su compromiso creció y se involucró cada vez más con las familias que aguardaban noticias de sus seres queridos.

Villarreal contó que, antes de salir hacia Caracas el lunes, Colina le manifestó que sería reconocido por su trabajo. «Mami, hoy te lo juro que yo voy a ser famoso», fueron, según recordó, sus últimas palabras. Aunque su ausencia deja un profundo dolor en casa, aseguró sentirse orgullosa de la entrega con la que asumió su labor solidaria.

Colina era emprendedor y se dedicaba a la venta de comida rápida en el sector Los Magallanes de Catia, en Caracas. Paralelamente, destinaba parte de su tiempo a las labores voluntarias de búsqueda y rescate en La Guaira.

Una hermandad construida entre los escombros

Máquina de Hierro está integrada por 42 rescatistas, cifra que alcanza aproximadamente 60 personas al sumar al equipo administrativo, informó Navarro. Sus integrantes se conocieron durante las operaciones posteriores al terremoto y fortalecieron sus vínculos en medio de las jornadas de trabajo y las condiciones de riesgo que enfrentan en las galerías.

«Más allá de una amistad, hicimos una hermandad», afirmó el presidente del movimiento, quien reconoció que cada ingreso a estos espacios representa un riesgo para la vida de los voluntarios y una preocupación para sus familias.

Luis Arias, integrante de la organización, destacó la disposición de Colina para ayudar a los demás y sus habilidades para las labores de rescate. Recordó que, aunque no todos los voluntarios contaban inicialmente con formación especializada, fueron adquiriendo experiencia y disciplina durante las operaciones.

Entre las dificultades que enfrentan bajo tierra mencionó las altas temperaturas, la deshidratación y las condiciones propias de las galerías subterráneas.

Tras la muerte de su compañero, los integrantes de Máquina de Hierro ratificaron que continuarán participando en las labores de búsqueda de las personas desaparecidas y llamaron a fortalecer la unión entre los distintos equipos de rescate que permanecen en La Guaira.

«Hasta que no saque al último de mi familia, no me voy de aquí», expresó Navarro al reafirmar su compromiso con las familias que todavía esperan respuestas en las carpas instaladas en las zonas afectadas.