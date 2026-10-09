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La Guaira

Recuperan más de 120 planteles educativos tras sismos en La Guaira

El ministro Héctor Rodríguez constató la reparación de 118 colegios con daños menores, garantizando las actividades de más de 2.000 estudiantes

Olys Guárate
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Mediante el esfuerzo conjunto entre las instancias de gobierno, el poder popular y la comunidad escolar, avanza la rehabilitación integral de más de 120 centros educativos públicos, privados y subvencionados en el estado La Guaira.

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, constató la culminación de los trabajos en la Escuela Básica Estadal Luisa Castillo, infraestructura que atiende a 400 alumnos en el turno matutino y resguarda temporalmente a la población estudiantil del Liceo José María España mientras concluyen las reparaciones en su sede.

Por su parte, el gobernador José Alejandro Terán precisó que, a 107 días de los eventos telúricos, las Bricomiles y los organismos oficiales lograron la reparación total de 118 recintos con daños menores o moderados.

Asimismo, el mandatario regional indicó que se ejecutan obras de gran envergadura en dos complejos de alta matrícula, entre los que destaca la Escuela Emilio Gimón Sterling, plantel que alberga a más de 2.200 niños y jóvenes de la entidad.

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