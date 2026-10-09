Recuperan más de 120 planteles educativos tras sismos en La Guaira

Mediante el esfuerzo conjunto entre las instancias de gobierno, el poder popular y la comunidad escolar, avanza la rehabilitación integral de más de 120 centros educativos públicos, privados y subvencionados en el estado La Guaira.

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, constató la culminación de los trabajos en la Escuela Básica Estadal Luisa Castillo, infraestructura que atiende a 400 alumnos en el turno matutino y resguarda temporalmente a la población estudiantil del Liceo José María España mientras concluyen las reparaciones en su sede.

Por su parte, el gobernador José Alejandro Terán precisó que, a 107 días de los eventos telúricos, las Bricomiles y los organismos oficiales lograron la reparación total de 118 recintos con daños menores o moderados.

Asimismo, el mandatario regional indicó que se ejecutan obras de gran envergadura en dos complejos de alta matrícula, entre los que destaca la Escuela Emilio Gimón Sterling, plantel que alberga a más de 2.200 niños y jóvenes de la entidad.