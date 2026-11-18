La recuperación de la infraestructura sanitaria de La Guaira supera el 90% de avance a 146 días del terremoto del pasado 24 de junio, mientras que en la parroquia Naiguatá se encuentra en su fase final la rehabilitación de tres establecimientos de salud que conformarán un circuito integrado de atención para unos 25.000 habitantes.

Así lo informó el gobernador del estado, José Alejandro Terán, durante una inspección a las obras que se ejecutan en esta parroquia, junto al ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, quien precisó que tanto el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) como la Sala de Rehabilitación Integral (SRI) están próximos a culminar los trabajos de recuperación y acondicionamiento, a la espera de completar algunas labores y recibir el equipamiento necesario para su puesta en funcionamiento.

Alvarado explicó que estos dos establecimientos se integrarán con el denominado Hospitalito de Naiguatá y otro ambulatorio especializado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), con el propósito de establecer un modelo de articulación del Sistema Público Nacional de Salud que pueda replicarse en otras regiones del país.

El ministro señaló que las afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico en los establecimientos sanitarios de la parroquia han sido atendidas progresivamente y que las intervenciones simultáneas representan una oportunidad para consolidar un esquema de atención coordinada entre los distintos centros públicos.

Por su parte, Terán destacó los avances alcanzados en la recuperación de la infraestructura sanitaria regional y señaló que los trabajos abarcan centros hospitalarios y ambulatorios de distintas parroquias.

Entre las instalaciones recuperadas mencionó el hospital de Carayaca, la Clínica Popular de Catia La Mar y el Hospital Periférico de Pariata, además de los servicios del Seguro Social, donde recientemente fueron reactivadas 14 áreas. Indicó que todavía continúan las labores de rehabilitación en otros servicios de esta última institución.

Asimismo, informó que la maternidad de Macuto registra un 90% de avance en la construcción de cuatro nuevos quirófanos, como parte de los trabajos de recuperación y ampliación de la infraestructura hospitalaria.

El mandatario regional precisó que las intervenciones en Naiguatá no se limitan a un establecimiento, sino que comprenden un conjunto de tres centros asistenciales que permitirán complementar los servicios de diagnóstico, rehabilitación y atención médica para los habitantes de la parroquia.

La inspección forma parte del seguimiento a las obras de recuperación de la infraestructura pública afectada por el terremoto del 24 de junio, particularmente en el sector salud, donde las autoridades mantienen trabajos de rehabilitación y adecuación de los establecimientos para restablecer y ampliar su capacidad de atención.