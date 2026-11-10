Los Topos Aztecas de Venezuela comandaron la búsqueda y rescate del cuerpo
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La Guaira

Rescatan un cuerpo en Residencias Caribe 138 días después de los sismos

La víctima fue identificada como Édgar Rampersad Bello de 77 años, quien se encontraba en el quinto piso de la torre B la tarde del 24 de junio

Doriana León
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Un nuevo cuerpo fue recuperado la tarde de este lunes entre los escombros de Residencias Caribe en el estado La Guaira, cuando se cumplen 138 días del doble terremoto que sacudió la entidad el pasado 24 de junio.

La extracción correspondió a Édgar Rampersad Bello de 77 años de edad, quien se encontraba en el quinto piso de la torre B al momento del evento sísmico.

Las labores de recuperación estuvieron a cargo del grupo de rescate Topos Aztecas venezolanos, cuyos integrantes mantienen las operaciones de búsqueda en esta zona, una de las más afectadas por el colapso de estructuras durante el movimiento telúrico.

El hallazgo se produce casi cinco meses después del desastre, en medio de los trabajos que continúan para localizar a las personas que permanecen bajo los restos de las edificaciones colapsadas en Residencias Caribe.

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