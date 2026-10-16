Inspección del urbanismo Rómulo Gallegos, en Catia La Mar, estado La Guaira/Jacqueline Faria
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La Guaira

Supervisan obras de rehabilitación en urbanismo de Catia La Mar

Faria constató el avance de trabajos en el complejo Rómulo Gallegos para beneficio de 8.882 pobladores y la restauración de 2.422 viviendas

Amarilis Palacios
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La presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faria, realizó un recorrido de inspección en Catia La Mar para constatar cómo avanzan los trabajadores de recuperación del Urbanismo Rómulo Gallegos.

A través de sus redes sociales Faria aseveró que «junto a los ingenieros, recorrimos varios apartamentos para evaluar las labores ejecutadas y verificar la calidad de los trabajos, con el propósito de garantizar la seguridad y habitabilidad de las viviendas para las familias».

La Gran Misión Venezuela Renace ha impulsado la recuperación de más de 20 mil viviendas afectadas tras el doblete sísmico.

Según el balance, se han entregado completamente rehabilitadas más de 2.422 viviendas, luego de la intervención y reparación efectuada en 266 casas y 64 edificios, beneficiando a 8.882 personas.

Asimismo, más de 20 mil residencias estan siendo rehabilitadas por el Ejecutivo Nacional para beneficiar a más de 8.882 personas.

  • Inspección del urbanismo Rómulo Gallegos, en Catia La Mar, estado La Guaira/Jacqueline Faria
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