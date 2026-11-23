El talento de La Guaira traspasó fronteras en el escenario del Miss Universo. El diseñador guaireño Carlos Hernández fue el responsable de crear «El triunfo de la inspiranza», el traje típico que lució la representante de Venezuela, Clara Vegas, durante las actividades preliminares de la edición número 75 del certamen internacional de belleza.

La propuesta, que generó numerosas reacciones en redes sociales, tomó como inspiración el primer triunfo de la selección venezolana en el campeonato mundial de beisbol y conjugó dos conceptos: inspiración y esperanza. Este último adquiere un significado especial para los habitantes de La Guaira, quienes atraviesan un proceso de recuperación tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

«No saben el tamaño del compromiso. Sentía que era la primera vez que iba a hacer esto. Sabía que el público venezolano podía celebrar este trabajo, pero también tenía miedo de que no fuese así», expresó Hernández al recordar el proceso creativo y la responsabilidad de representar al país en una vitrina internacional.

Un equipo de talentos guaireños

Hernández destacó que la elaboración de la pieza contó con la participación de un equipo integrado por talentos guaireños, quienes asumieron distintas etapas del proyecto, desde el desarrollo de la estructura emblemática hasta la confección y costura de la capa.

El trabajo se realizó en un período corto, lo que representó un desafío adicional para el equipo. Sin embargo, el diseñador calificó el resultado como exitoso y manifestó su satisfacción por haber contribuido a proyectar el talento de su estado.

La participación guaireña no se limitó a la representación venezolana. Hernández también tuvo a su cargo la creación de los trajes típicos de las candidatas de Argentina y Bonaire, una experiencia que, a su juicio, demuestra que el talento nacional puede abrirse camino en escenarios internacionales.

Experiencia en escenarios internacionales

El diseñador cuenta con una trayectoria en el mundo de los concursos de belleza. En 2023 participó en el Miss Universo como maquillador de la ganadora de esa edición durante su presentación en el evento preliminar. Asimismo, ha desarrollado propuestas de vestuario para representantes venezolanas en competencias internacionales.

Pese a estas oportunidades, Hernández aseguró que mantiene su vínculo con La Guaira y continúa involucrado en actividades de belleza y proyección de talentos locales. Recordó también su participación en el acompañamiento de candidatas de la entidad, entre ellas María Angélica Carrera, quien recientemente obtuvo una corona internacional.

Actualmente, el diseñador cursa el primer semestre de la carrera de Diseño de Moda, con el propósito de complementar su experiencia profesional y fortalecer sus conocimientos en el área.

«La preparación abre las oportunidades»

Al referirse a las dificultades que atraviesa la entidad, Hernández envió un mensaje de perseverancia a los guaireños y venezolanos, a quienes invitó a continuar trabajando por sus sueños.

«Sigan adelante con sus sueños, con constancia y preparación. No piensen que todo va a llegar de la noche a la mañana. Detrás de una oportunidad debe haber preparación y desempeño», sostuvo.

Para Hernández, representar a La Guaira desde el diseño de vestuario constituye una oportunidad para demostrar que el talento regional puede alcanzar escenarios internacionales sin perder sus raíces.