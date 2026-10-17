Topos Aztecas amplían el mapa de búsqueda de desaparecidos en La Guaira

La búsqueda del cuerpo de Braulio Amaro, un piloto de 32 años que quedó bajo los escombros de las residencias Punta Brisas, en el sector Las Quince Letras de Macuto, continúa a 115 días del terremoto que sacudió a La Guaira el pasado 24 de junio.

Los trabajos en esta estructura se mantienen debido a la complejidad del derrumbe, cuya configuración en forma de embudo ha dificultado la localización del joven, según explicó Antoni Maía, líder de los Topos Aztecas de Venezuela.

Como parte de las nuevas acciones, los rescatistas prevén realizar un mapeo del área con el uso de drones especializados, en coordinación con Taylor Villarreal, especialista en geolocalización, con el propósito de identificar puntos que permitan orientar las labores de búsqueda.

Maía indicó que, a partir de los testimonios recabados entre vecinos y familiares, se maneja la posibilidad de que Amaro estuviera en el piso ocho cuando ocurrió el sismo. Por ello, los equipos también inspeccionan los niveles siete y seis para ampliar las áreas de rastreo.

Los integrantes de los Topos Aztecas llevan más de un mes trabajando en Punta Brisas. Además, mantienen labores en las residencias Caribe y prevén distribuir personal en otras edificaciones afectadas que requieren apoyo para localizar a personas desaparecidas.

La coordinación entre los distintos equipos de rescate busca optimizar los esfuerzos en las estructuras pendientes de búsqueda y contribuir a que las familias puedan recuperar los restos de sus seres queridos.

Mientras continúa la búsqueda de Amaro, avanzan los trabajos de remoción de escombros generados por el colapso de al menos cinco edificaciones en la zona, donde los equipos mantienen las labores para retirar el material acumulado tras el terremoto.