Integrantes del equipo de rescate Topos de Venezuela – Máquina de Hierro trabajan en la extracción de al menos tres cuerpos en residencias El Jurel, ubicada en Playa Grande, estado La Guaira, donde las labores se desarrollan en medio de condiciones estructurales complejas.

Leo Bruzual, integrante del equipo, informó que los rescatistas llevaban aproximadamente 12 horas de trabajo en el área correspondiente al apartamento número 5 del piso 8. Durante las operaciones lograron descubrir restos humanos, específicamente una pierna y una mano, sin que hasta el momento se haya podido determinar la identidad ni el sexo de la víctima.

Explicó que la disposición de los restos orgánicos hace presumir que podría haber más de una persona en el área, por lo que el equipo mantiene las labores de reconocimiento y remoción. Estimó que necesitarían al menos ocho horas adicionales para avanzar en la extracción y obtener resultados concluyentes.

Bruzual señaló que los trabajos se realizan en una zona vertical con un vacío estructural, lo que incrementa la dificultad de las maniobras. Asimismo, indicó que entre 25 y 30 rescatistas se encuentran desplegados en diferentes edificaciones afectadas, una capacidad operativa limitada frente a la cantidad de espacios que todavía requieren exploración.

Sobre el apoyo tecnológico, explicó que los drones permiten realizar mapeos y aportar información para orientar las búsquedas; sin embargo, destacó que la localización y extracción dependen fundamentalmente del rastreo humano y del trabajo manual de los rescatistas.

El integrante de Máquina de Hierro también recordó que recientemente participaron en la extracción de dos cuerpos en residencias Caribe, donde todavía consideran posible encontrar otras víctimas.