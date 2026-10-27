Vecinos de Palmar Este piden acelerar demolición del edificio Costa Bella

Habitantes de la urbanización Palmar Este en la parroquia Caraballeda, estado La Guaira, solicitaron acelerar la demolición controlada de las residencias Costa Bella, edificio de 12 pisos y 95 apartamentos que quedó inclinado tras el doble terremoto del 24 de junio.

Durante un recorrido realizado este martes 27 de octubre, el equipo de Últimas Noticias constató la presencia de personal que ejecutaba labores en las inmediaciones de la estructura, similares a las que realizan organismos de seguridad, Obras Públicas y la Dirección Nacional de Explosivos (Daex) en los días previos a demoliciones controladas en La Guaira.

Roger Cedeño, vecino e integrante de las Redes de Sobrevivientes de La Guaira, señaló que la caída reciente de una losa desde el séptimo piso generó alarma entre los residentes y transeúntes.

Advirtió sobre el peligro que representa la estructura para quienes circulan por las avenidas La Costanera y José María España, así como para los usuarios de una parada de transporte público cercana. Por ello, pidió reubicarla mientras se concreta la intervención.

Cedeño indicó que hace aproximadamente dos meses representantes militares informaron a la comunidad que la implosión estaba prevista en el cronograma de demoliciones. Desde entonces, aseguró, los vecinos esperan información sobre la fecha de ejecución.

Mariela Gómez Abreu, ingeniera geóloga y residente de Palmar Este desde hace 38 años, consideró necesario evaluar las condiciones del entorno antes de definir el método de demolición, debido a la cercanía de viviendas y vías principales.

La especialista planteó estudiar alternativas a la implosión, como el desmantelamiento progresivo con grúas de brazo largo, para reducir posibles afectaciones a las construcciones vecinas y la vialidad.

Este era uno de los edificios más modernos y costosos de la zona antes del 24J

Por si ubicación, se ha convertido en una de las edificaciones más complejas del plan de demolición controlada

Este martes había movimiento de trabajo que se ejecuta habitualmente antes de demoler una edificación

Auromar eleva a 14 las demoliciones

La implosión de las residencias Auromar en Tanaguarena elevó a 14 las edificaciones demolidas en La Guaira. El procedimiento se realizó este lunes 26 de octubre, como parte del plan de mitigación de riesgos por daños estructurales.

Con esta intervención, Tanaguarena suma ocho edificaciones derribadas. El operativo comenzó a las 7:00 de la mañana, con el acordonamiento del perímetro y la evacuación preventiva de los vecinos. La Plaza Las Palmeras fue habilitada como punto de resguardo temporal, mientras Protección Civil debía verificar las condiciones de seguridad antes de autorizar el retorno de los residentes.

El plan oficial contempla la demolición de 35 edificaciones con daños estructurales irreversibles en la entidad, según la data que maneja el ejecutivo regional.

Los trabajos están a cargo de especialistas de la Dirección de Armamento y Explosivos (Daex), en coordinación con los organismos de seguridad y prevención.