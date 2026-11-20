Venezuela activó este viernes 166 alcabalas sanitarias como parte del Plan de Intensificación de la Vacunación contra la Fiebre Amarilla, una estrategia que busca ampliar la protección de la población, especialmente en comunidades rurales y zonas cercanas a parques nacionales.

El ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó que durante 2025 se contabilizaron 35 casos humanos de fiebre amarilla en el país, mientras que en lo que va de 2026 se han registrado 18. Explicó que el comportamiento de la enfermedad en la región motivó el fortalecimiento de las jornadas de inmunización, iniciadas en mayo de este año.

Alvarado precisó que los casos identificados en Venezuela corresponden al ciclo selvático de la enfermedad, asociado a la presencia de mosquitos transmisores en zonas boscosas, donde el mono araguato funciona como reservorio natural del virus.

El ministro señaló que la intensificación de la vacunación también responde a la identificación de casos en sectores próximos a zonas urbanas, entre ellos la parroquia El Junquito, el estado La Guaira y áreas cercanas al parque nacional Henri Pittier, en Aragua.

Ampliación de la cobertura

Según las cifras presentadas por el titular de Salud, más del 75% de la población venezolana cuenta con protección contra la fiebre amarilla, de acuerdo con el histórico de inmunización y las jornadas realizadas durante este año. La meta del operativo es superar el 85% de cobertura nacional.

Para alcanzar este objetivo, se habilitaron 166 alcabalas sanitarias en distintos puntos del territorio, principalmente en las entradas y vías de acceso a parques nacionales. Estos espacios funcionan como puntos de información, verificación de antecedentes de vacunación y administración de dosis.

Uno de los puntos fue instalado en el kilómetro 23 de El Junquito, en las adyacencias de la señalización hacia Colonia Tovar (Aragua) y Carayaca (La Guaira), donde los equipos de salud atenderán a residentes y viajeros que transiten por esta ruta.

El despliegue también podrá extenderse a terminales terrestres, centros comerciales y otros espacios de alta circulación de personas, según las necesidades epidemiológicas de cada entidad.

Vacunación gratuita

El plan se mantendrá hasta el próximo 11 de diciembre y contempla la inmunización de personas entre 1 y 59 años. Alvarado recordó que la vacuna está disponible de manera gratuita en hospitales, Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y demás establecimientos del Sistema Público Nacional de Salud.

El funcionario destacó que una sola dosis proporciona protección de por vida e instó a quienes desconozcan su antecedente de vacunación a acudir a los centros asistenciales para recibir orientación.

Como parte de las medidas preventivas, recomendó eliminar los criaderos de mosquitos en las comunidades y utilizar ropa que cubra brazos y piernas al visitar zonas boscosas, a fin de reducir la exposición a las picaduras.