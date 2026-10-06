Voluntarios mantienen búsqueda de víctimas en Residencias Caribe tras el doble terremoto

Perdieron familiares, dejaron atrás sus oficios y terminaron convirtiéndose en rescatistas. A 100 días del doble terremoto que sacudió La Guaira, un grupo de voluntarios mantiene las labores de búsqueda y recuperación en Residencias Caribe, donde las condiciones de la estructura todavía dificultan el acceso a las zonas colapsadas.

Juan Andrade, conocido como Chelo, formaba parte del mundo de la producción audiovisual antes del 24 de junio. Vivía en Caribe y perdió familiares en la estructura. Durante los primeros días del terremoto no pudo llegar hasta ellos, por lo que decidió concentrarse en ayudar a otras personas.

«Si no llego a ellos, tengo que ayudar a otros. No puedo ser egoísta con la gente», relató.

Entre el primer y segundo día de las labores, Andrade asegura que participó en el rescate de nueve personas con vida. Desde entonces, su conocimiento de la estructura lo llevó a colaborar con funcionarios del Cicpc, Bomberos, Protección Civil, Guardia Nacional y grupos internacionales.

«Casi todas las galerías que vemos en la residencia las he apoyado», afirmó.

Su trabajo continúa a más de tres meses después. Como integrante del equipo Cascos Rojos, participa actualmente en la búsqueda y extracción de víctimas en los sótanos de la torre D, en coordinación con otros grupos de rescate.

Las operaciones se realizan principalmente durante la noche debido a las altas temperaturas y al desgaste físico que supone trabajar dentro de la estructura.

La extracción del agua acumulada en los sótanos también modificó las condiciones del terreno y generó nuevos movimientos y derrumbes en algunas galerías, explicó Leo Bruzual, rescatista voluntario del equipo táctico de los Perros de Guerra.

«Es concreto armado, hay agua y bastante movimiento de la estructura», señaló Bruzual, quien indicó que los equipos trabajan de manera conjunta con militares, Protección Civil y Bomberos.

Los rescatistas han logrado recuperar varios núcleos familiares durante los últimos días y mantienen abiertas nuevas zonas de búsqueda. En algunos puntos, los rastreos con perros y drones han permitido establecer posibles ubicaciones de víctimas que permanecen bajo los escombros.

Para Bruzual, la recuperación no termina con la localización de una persona fallecida. También implica permitir que sus familiares conozcan su paradero y puedan darle sepultura o decidir su destino final.

«Es importante que las personas sepan que sus familiares están enterrados o los quieren cremar, pero que estén con sus familiares», explicó.

La emergencia también convirtió a Omarlina Rioja, asesora inmobiliaria, en rescatista y voluntaria social. Perdió familiares en OPPE26 y, aunque inicialmente no se sentía preparada para ingresar a las estructuras afectadas, terminó incorporándose a las labores aproximadamente un mes después del terremoto.

Junto con otros voluntarios organizados por la Fundación Máquina de Hierro, comenzó utilizando las herramientas disponibles para ayudar a sacar a sus propios familiares y posteriormente amplió las labores hacia la comunidad.

Además del rescate, Rioja se encarga de apoyar la distribución de alimentos, agua, hidratación e insumos para los equipos que permanecen desplegados en las zonas afectadas.

Uno de los momentos que más la marcó ocurrió durante la recuperación de un niño en OPPE27. También recuerda el momento en que tuvo que reconocer a su sobrina Aranza Rojas.

«Dios me dio la valentía suficiente para estar aquí», expresó.

Ahora, cuando las labores de emergencia comienzan a entrar en otra etapa, ninguno de los tres tiene previsto desligarse completamente del trabajo comunitario.

Andrade aspira a que Cascos Rojos pueda profesionalizarse y especializarse en rescate. Rioja, por su parte, quiere continuar con labores sociales, especialmente dirigidas a niños y familias que quedaron sin vivienda o tienen personas con discapacidad que requieren atención.

En Residencias Caribe, mientras tanto, las labores continúan. Ya no se trata solamente de encontrar sobrevivientes. Para estos voluntarios, también se trata de recuperar a quienes todavía permanecen bajo los escombros y cerrar, para sus familias, una espera que comenzó el 24 de junio.