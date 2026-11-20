

Voceros y voceras de más de 100 comunas en el estado Lara (Barquisimeto) presentaron proyectos comunitarios para optimizar el servicio de agua en las 58 parroquias de la entidad, y los mismos fueron aprobados para su ejecución en las próximas semanas.

La iniciativa estará coordinada por el Ministerio de Atención de las Aguas e Hidroven, instancias que asesorarán al poder popular sobre la factibilidad técnica y financiera de 114 proyectos, los cuales surgieron de la última Consulta Nacional Popular.



Sobre los proyectos priorizados por las comunas en sus respectivos circuitos, 28 están dirigidos al almacenamiento de agua potable, 27 al fortalecimiento de la redistribución, 24 al acceso directo al agua potable, 12 a la captación de fuentes hídricas, 9 al saneamiento de aguas servidas, 4 al acondicionamiento de subestaciones de bombeo y, entre otros, sobre la potabilización del agua.

El plan de ejecución de las obras de servicio de agua inició el jueves 19 de noviembre en medio de un encuentro con los parlamentarios comunales y proseguirá con la visita a cada territorio comunal para diagnosticar nudos críticos, determinar el tipo de maquinaria o materiales, con el objetivo de definir metas físicas junto al talento de profesionales y técnicos de la Secretaría de Servicios Públicos y la cartera de Comunas y Movimientos Sociales, según un balance institucional.