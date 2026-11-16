Arquidiócesis de Barquisimeto alista visita 169 de la Divina Pastora

La Iglesia católica en el estado Lara ultima detalles organizativos para la esperada 169ª visita de la Divina Pastora a Barquisimeto, una de las manifestaciones de fe mariana más grandes del mundo.

El calendario litúrgico iniciará oficialmente el próximo 5 de enero con la solemne Bajada de la sagrada imagen desde su nicho en el Santuario de Santa Rosa.

A partir de esa fecha dará comienzo la novena, un tiempo de preparación espiritual en el que fieles y delegaciones de toda la región acompañarán los actos previos a la tradicional procesión.

El coordinador general de la procesión, Humberto Tirado, detalló que el alcance de la convocatoria de este año «empieza la novena con la bajada el 5 de enero. Las 110 parroquias estarán peregrinando durante nueve días, hasta el 14 de enero y allí todos, 110 parroquias y 29 vicarías, junto a nuestro obispo auxiliar y nuestro obispo residente, estaremos peregrinando hasta la Catedral».

Como novedad para la edición del próximo 14 de enero, la jornada contó con la suma de una iniciativa impulsada por artistas plásticos locales.

Las obras de arte donadas y subastadas permitirán recolectar fondos destinados a apoyar la logística y movilización de los fieles durante la procesión central.

La Iglesia de Lara invita a toda la comunidad a sumarse con júbilo y devoción a esta histórica jornada pastoral.