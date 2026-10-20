Cafetaleros larenses arriman cosecha a puntos del Plan Comunal del Café

Productores cafetaleros del estado Lara arriman su cosecha a los puntos de venta del Plan Comunal del Café, beneficiándose de los precios acordados y haciendo un llamado al sector agroindustrial del país a respetar los montos debatidos en la Mesa Técnica Nacional del rubro.

​Moisés Soto, vocero de la unidad financiera de la Empresa de Producción Social Comunal (Epsc) Enriquito Colmenares, informó que han recibido la producción de 18 comunas, cuyos caficultores «han demostrado su sentido de pertenencia y orgullo por formar parte del Plan Comunal del Café, el cual ha permitido la compra del producto cumpliendo con los precios establecidos».

Soto explicó que la entidad se suma a los puntos de venta habilitados también en los estados Yaracuy, Portuguesa y Trujillo, donde se cumple con la recepción del café bajo las pautas fijadas junto a la Corporación Venezolana del Café (CVC). «Hacemos un llamado a la agroindustria a respetar los acuerdos», enfatizó.

​Por su parte, Daniel Suárez, representante de la planta torrefactora Guapa, adscrita a la Epsc Enriquito Colmenares, señaló: «Estamos haciendo valer la lucha de los caficultores con el establecimiento de los precios acordados y recibimos cosecha para seguir apalancando el Sistema Económico Comunal».

​Respaldo de los productores

Rubén Darío Colmenares, integrante de la comuna Argimiro Gabaldón, manifestó al momento de comercializar 20 quintales del grano que «los precios son excelentes; llamo a los productores a que vengan con su cosecha y no sigan regalando su café por otro lado».

​Asimismo, Adolfo Mendoza, vocero de la comuna Simón Tamacu del municipio Andrés Eloy Blanco (Sanare), calificó la iniciativa como una oportunidad clave para la comercialización justa del rubro y destacó el compromiso de mantener la calidad y la organización gremial.