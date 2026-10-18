Controlan incendio en la subestación eléctrica El Manzano en Lara

En horas del mediodía de este domingo 18 de octubre se registró una explosión y posterior incendio en las instalaciones de la subestación eléctrica El Manzano, ubicada en el municipio Iribarren del estado Lara.

El incidente en este tramo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) causó alarma en la población cercana debido a la densa columna de humo y provocó la interrupción del servicio en varias zonas del área metropolitana conformada por Iribarren y Palavecino (Cabudare).

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Iribarren acudieron al lugar y lograron controlar el fuego en un lapso de dos horas, brindando apoyo al personal técnico de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en las maniobras para la restitución del servicio.

El evento afectó una demanda aproximada de 32 megavatios, dejando sin suministro a la subestación de Agua Viva y a los circuitos La Mata y Cabudare, en Palavecino.

Asimismo, las maniobras de contingencia implicaron la desconexión temporal de la subestación Poleo y los sectores San Juan, La Salle, Miranda y Río Claro, comprometiendo unos 30 megavatios adicionales.