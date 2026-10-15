Exhiben 27 razas ovinas y caprinas en Lara

Alrededor de 60 productores dedicados a la cría de ovinos y caprinos, así como a la elaboración de sus derivados cárnicos, exhiben 16 razas ovinas y 11 caprinas en la Octava Feria Internacional del sector, celebrada en el Complejo Bicentenario de Barquisimeto, capital del estado Lara.

​José Rodríguez, productor del aprisco y lácteos «Los Caprichos de Doña Vida», extendió una invitación a propios y visitantes a conocer la variedad de productos nutritivos y de alta calidad impulsados por el trabajo de quienes apuestan al desarrollo económico del país.

​«Hemos impulsado la crianza y el levante de animales de alta genética y excelente calidad. Tenemos cabritonas de levante, ejemplares elegantes y muy bien cuidados», afirmó Rodríguez, al tiempo que precisó que garantizan un estricto control sanitario al mantener el rebaño atendido, vacunado, vitaminado y libre de infecciones.

​Su unidad productiva se ubica en la vía a Cordero, en el norte del municipio Iribarren. Junto a su padre, quien suma cerca de 45 años en el sector, ha logrado industrializar su producción local, alcanzando entre 300 y 500 litros de leche semanales y la salida promedio de 10 a 20 animales.

​A través de sus plantas independientes, cuentan con capacidad para procesar carne y leche, además de adquirir insumos para elaborar chorizos, ricota y quesos.

​«Somos pioneros en la producción de mantequilla de cabra y chistorras maduradas de chivo y cordero», destacó el productor, quien resaltó que han consolidado un alto estándar de calidad tras haber iniciado en 2019 de manera artesanal.

Alianza productiva

​La jornada fue inaugurada por el alcalde de Iribarren, Yanys Agüero, y se mantendrá hasta el domingo 18 de octubre en alianza con la Asociación de Cabras (Asocabras) y la Unión de Criadores Ovinos de Venezuela.

​Agüero acotó que el sector ovino-caprino se ha posicionado en Lara como la puerta de entrada de genética hacia Suramérica.

En ese sentido, destacó que la feria se consolida como una vitrina para mostrar el potencial productivo, promover la alta genética animal, impulsar la gastronomía a base de lácteos y carnes, y proyectar el emprendimiento local.

​En esta edición participan productores de 14 estados del país, acompañados por un cuerpo de jueces de trayectoria internacional procedentes de Sudáfrica, México, Brasil y Estados Unidos.