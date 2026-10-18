Producción de arcilla en Lara salió desde Puerto Cabello con destino a España.(Foto: Gobierno de Lara).
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Exportaron a España más de 33.000 toneladas de arcilla desde Lara

Se trata de la primera exportación a gran escala de arcilla venezolana hacia mercados internacionales

Carmen Luzardo
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Un buque cargado con 33.380 toneladas de arcilla blanca de alta calidad, proveniente del estado Lara, zarpó desde Puerto Cabello con destino a Castellón, España.

La materia prima, destinada a la industria cerámica, proviene de los sectores El Balcón y San Antonio de la parroquia Curarigua, en el municipio Pedro León Torres (Carora). Se trata de la primera exportación a gran escala de arcilla venezolana hacia mercados internacionales.

La información fue precisada por el gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, en un balance institucional. El mandatario detalló que la producción es resultado de tres años de trabajo y coordinación técnica, y destacó que el cargamento superó rigurosos controles de calidad.

Señaló además que este despacho posiciona a la entidad en el mercado global como un importante productor de minerales no metálicos, al tiempo que anunció que prevén ampliar las rutas comerciales hacia Italia y México.

  • La salida del cargamento hacia España fue supervisada por Reyes Reyes, desde Puerto Cabello. Foto :Gobierno Bolivariano.

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