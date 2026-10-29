Lara exporta 42 toneladas de café a España y Turquía

Desde el Puerto Seco «Gral. Juan Jacinto Lara», en Barquisimeto, este jueves fueron concretadas dos operaciones de exportación de café verde: 19 toneladas hacia España y 23 toneladas hacia Turquía.

Estos dos envíos internacionales se suman a las 106 operaciones de exportación alcanzadas al cierre del tercer trimestre del año 2026 desde la entidad larense, a través de la Empresa de Comercio Exterior (Emcoex), alcanzando una gestión total de 2.973 toneladas enviadas a 20 países.

​Un total de 19 rubros han sido comercializados en el periodo, distribuidos porcentualmente de la siguiente manera: productos agrícolas (64 %), alimentos (21 %), sector forestal (5 %), metalúrgico (4 %), minero (3 %) y manufacturado (3 %).

Los destinos con mayor dinamismo en la recepción de productos venezolanos gestionados en la terminal barquisimetana son Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, siendo las principales cargas el café, el frijol mungo y el té instantáneo en polvo.

​Entre las empresas con mayor actividad exportadora hasta el tercer trimestre destacan Destilerías Unidas, con despachos hacia Bolivia; Nestlé Venezuela, con envíos a Estados Unidos, República Dominicana y Chile; Productora de Café El Esfuerzo, con entregas a Rusia; y Agroalimentos Andrade, con despachos hacia Israel.