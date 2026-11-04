Privados de libertad en Lara recuperan espacios comunitarios

Un grupo de 32 privados de libertad de los centros penitenciarios «Fénix Lara» y «David Viloria» en el estado Lara (Barquisimeto) ejecutaron labores de rehabilitación y embellecimiento de espacios comunitarios en el sector El Roble.

La entrega de las áreas renovadas tuvo lugar este miércoles 4 de noviembre de 2026, en la que participó el ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, quien estuvo acompañado del gobernador larense, Luis Reyes Reyes en medio de una jornada socioproductiva.

El ministro García Zerpa informó que 20 penitenciarías del país se encuentran realizando estos trabajos de rehabilitación en los puntos y círculos.

Se trata de la puesta en práctica de una política de reinserción social productiva por medio de la cual los privados de libertad tuvieron la oportunidad de trabajar renovando la casa comunal y el consultorio médico popular, abarcando la sala de reuniones, la sala de espera, el área de consulta y los baños.

La obra beneficia directamente a 1.386 habitantes de El Roble en el municipio Iribarren y quienes forman parte de la comuna «Pensando en Chávez», la cual agrupa a 13 consejos comunales; incluyendo mejoras en la unidad educativa «Los Robles» en donde recuperaron las aulas de clase, el área de cocina para el programa de alimentación y la cancha deportiva para beneficiar a 133 niños del nivel inicial, 33 infantes del Simoncito y 329 alumnos de educación primaria, según balance institucional.