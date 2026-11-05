Suspenden servicio de agua en Lara por rotura de tubería matriz en El Tocuyo

La Gerencia Regional de Hidroven informó de la suspensión temporal del servicio de agua potable en el estado Lara (Barquisimeto), este jueves 5 de noviembre de 2026.

La decisión fue tomada e informada por medio de un comunicado oficial difundido en las redes sociales de la hidrológica, en el cual explican que fue detectada una rotura longitudinal en la tubería principal del sistema Alto Tocuyo a la altura de la empresa Nestlé en el municipio Morán, cuyo caudal no podía ser controlado sin interrumpir el suministro, desde la tarde del miércoles 4 de noviembre.

Desde ese día, los equipos técnicos y de cuadrilla ejecutan labores de excavación y han trabajado de manera ininterrumpida durante toda la noche y madrugada para corregir la falla.

Las autoridades estiman que el servicio de agua se estará reponiendo progresivamente, en el transcurso del día de hoy, por lo que agradecen a la ciudadanía la comprensión, paciencia y cooperación de todas las comunidades afectadas mientras culminan los trabajos para garantizar la correcta distribución del recurso hídrico, subrayan en el comunicado público.