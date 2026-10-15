Tres comunas reciben financiamiento para ejecutar proyectos en Lara

Tres comunas del macrosector El Jebe del municipio Iribarren del estado Lara recibieron este miércoles financiamiento para ejecutar proyectos comunitarios orientados a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Las tres comunas, detalla nota de prensa del Ministerio para las Comunas, participaron en la presentación de propuestas durante un encuentro con el ministro Ángel Prado, realizado en el territorio.

Los recursos permitirán atender necesidades de agua potable, electrificación, infraestructura educativa y recuperación de espacios deportivos.

Uno de los proyectos está enfocado en la adquisición de una válvula check para garantizar el servicio de agua cuando ocurren fallas eléctricas en el sistema de distribución vinculado al estanque Cerro Bendito, siendo una intervención que atenderá a los 113 sectores que conforman el macrosector, mientras que otras solicitudes están dirigidas a reparar filtraciones y averías en las tuberías que dificultan el suministro a las familias.

Otra de las propuestas está enfocada en la rehabilitación integral de la escuela Don Arturo Michelena, la recuperación de una cancha deportiva y la atención de problemas en las redes de aguas blancas y servidas.

El tercer financiamiento también apunta a la recuperación de una cancha deportiva en La Pastora, para que los niños, niñas y jóvenes puedan contar con un espacio para el encuentro y para el fortalecimiento de la cultura deportiva en la zona.