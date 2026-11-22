Hace unos días se me ocurrió, para salir de tanta mierda planetaria, absurdidad y falsedad cotidianas, ver la saga completa de El planeta de los simios, cuya primera película se realizó en 1968 (hace ya más de 50 años), y luego Regreso al planeta de los simios (1970), Huida del planeta de los simios (1971), La rebelión de los simios (1972) y Conquista del planeta de los simios (1973). No voy a entrar en los problemas estéticos o narrativos que pudieron tener; eso se lo dejo a quienes les encanta dedicarse a eso. Lo que recuerdo es que mi padre nos llevó al cine, a mi hermana y a mí, a ver la primera película; tenía 10 años y quedé impactado no solo por las imágenes, sino también por el mensaje.

Lo que quiero es centrarme en toda la trama de la saga, que es una crítica profunda a nuestra civilización, a muchas de nuestras costumbres y estúpidos tabúes, y a nuestra ceguera histórica. Como siempre, la ciencia ficción hace una crítica radical de nuestra acción como seres humanos, y se puede decir que esta crítica permanece intacta después de tantos años.

La saga de las cinco películas fue un arco narrativo completo y coherente, una crónica crítica de su época en la que se tocaron el feminismo, el racismo, la guerra de Vietnam, la guerra fría y el peligro nuclear.

Ya en la primera película —y esto se desarrollará en las posteriores— se nota una crítica a la intolerancia y al miedo a lo diferente, así como a la hipocresía de una sociedad que dice defender la libertad mientras replica las mismas dinámicas de opresión que denunciaba. No está de más agregar una visión sobre la inevitabilidad del conflicto entre clases y razas, y sobre la inevitable corrupción que siempre conlleva el poder, sea quien sea quien lo detente.

Si bien las cinco películas fueron un producto y una crítica de su tiempo, sus advertencias siguen siendo incómodas y actuales, y nos muestran que nada ha mejorado; todo lo contrario: con la aceleración de los tiempos, todo empeora. Ahora las utopías históricas que en el siglo pasado permitían tener un atisbo de esperanza son restos difusos de un lamento histórico que se niega a reflexionar sobre sí mismo, moviéndose entre el resplandor de la fe seudorreligiosa y la terquedad infantil que se manifiesta en la negación de lo real.

La genialidad de esta saga es que sus advertencias siguen siendo asombrosamente vigentes y escalofriantes.

Hoy, de la guerra fría hemos pasado a una multipolaridad conflictiva y guerrerista, y la amenaza nuclear sigue más vigente que nunca. Del racismo clásico pasamos a la xenofobia y a la polarización extrema. La intolerancia sigue presente y en aumento, y se manifiesta como una profunda polarización política. La llegada de los simios a los años 60 en la tercera película, Huida del planeta de los simios, puede leerse como una metáfora de la crisis migratoria y del rechazo a los refugiados. Asimismo, la esclavitud de los simios en La rebelión de los simios es una metáfora de la situación actual no solo de muchos inmigrantes, sino también de poblaciones enteras en varios continentes que trabajan solamente para sobrevivir, sin horizontes de vida digna.

Y a los peligros tradicionales se suman las amenazas existenciales: el cambio climático, las pandemias y la bendita inteligencia artificial.

A esto se agrega el pesimismo de la saga sobre la convivencia entre especies, que resuena en un mundo donde los conflictos no tienen fin y se reproducen y multiplican.

Hay que notar que los simios somos nosotros y que nos comportamos todavía como primates casi en estado salvaje, pero con unas inmensas herramientas tecnológicas. Y, por ser simios, somos adiestrados para producir y consumir, con la mirada fija en un presente que nos mantiene ilusionados, esperando la banana de todos los días. Cabe preguntarse quiénes son los orangutanes y los gorilas que tienen el don del habla y que dirigen a los simios.

No está de más plantear el augurio que propone la saga: la autodestrucción de nosotros mismos y del planeta, la cual se sigue manteniendo como perspectiva aún si nos negamos a verla.

Tú, que lees esto y piensas “Pero qué negativo es el autor de este escrito”, detente a darte cuenta de por qué te cuesta tanto ser radical en el pensamiento, por qué sigues moviéndote en una perspectiva de autoayuda infligida donde te obligas a ver todo desde lo infantilmente positivo, y date cuenta de que no tienes las herramientas para aceptar la realidad que estás viviendo y escoges la negación, situación existencial totalmente extendida hoy en día. Y con esto no quiero decir que haya que ser negativo; eso sería estar en una perspectiva dualista y dicotómica. Pienso que lo que hay que hacer es ser radical en el análisis, más allá de las esperanzas míticas y seudorreligiosas.