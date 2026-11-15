Etología de los teorizadores.

Hubo un tiempo en que la teoría me pareció una fortaleza inexpugnable. Leer a los autores consagrados, manejar su sintaxis enrevesada y repetir sus aforismos era como recibir la unción de un saber superior. Creía que, si lograba domesticar ese lenguaje, podría desmontar el mundo pieza por pieza. Sin embargo, con el pasar de los años, esa torre de marfil se ha vuelto una jaula de espejos. Hoy, al releer muchos de aquellos textos que me fascinaron, noto que la teoría académica tradicional, en su afán de altura, ha perdido el suelo; y lo que antes veía como genio, ahora lo percibo como un síntoma de un ego desmedido que usa el lenguaje no para comprender, sino para someter, o mostrarse y no exponerse.

La gran teoría, esa que nace en las academias y se perpetúa en revistas especializadas reforzándose como dogma, padece lo que podríamos llamar el «síndrome del carpintero obsesivo». Su herramienta es el concepto, y su único deseo es hacer encajar la realidad en las muescas de su propio sistema. Pero hay una violencia sutil en ese gesto, el lenguaje se vuelve barroco, críptico, lleno de neologismos que funcionan más como aduanas que como puentes. No buscan aclarar el fenómeno, sino dejar una huella de autoría, una firma de genio que grite: «Esto solo yo lo veo, solo yo puedo decirlo».

Esa teorización no quiere comprender el objeto, quiere poseerlo. Al imponer un andamiaje explicativo y comprensivo con jerga, el teórico se coloca en una posición de dominio absoluto. El mundo deja de ser un interlocutor para convertirse en un “cadáver exquisito” sobre la mesa de disección. Y aquí yace la paradoja, cuanto más complejo es el adorno lingüístico, menos dice sobre lo real. Se convierte en un eco rococó y narcisista, en un juego de espejos donde el único reflejo visible es el del mismo que teoriza o del que lo repite como un dogma.

El «yo» consciente, el ego del teórico, por sus carencias, aprendizajes y dogmas siempre quiere intervenir, modificar, controlar. Pero la comprensión genuina, la que realmente nos transforma, ocurre en el margen, en el suelo fangoso de la experiencia vivida y en el trabajo subterráneo del inconsciente, no nos pertenece.

Cuando dejamos de lado la ansiedad de control y permitimos que la experiencia nos hable, el vínculo con las cosas cambia radicalmente. Dejamos de preguntar «¿qué significa esto según mi sistema de creencias?» para preguntar «¿cómo me afecta esto? o “¿En dónde estoy equivocado?”. La “teoría alta” nos aleja del objeto porque interpone un cristal tallado en palabras, se vuelve pseudo religión; la “teoría baja”, en cambio, nos sumerge en el barro de lo cotidiano, permitiendo que la cosa nos toque, nos roce y nos hiera. Es ahí, en esa vulnerabilidad, donde habita la auténtica experiencia.

¿Cómo es esa teorización más tierra a tierra que habría que cultivar? No es un método, sino una actitud. Es un pensamiento que sabe de sus límites, que no busca la Verdad mayúscula, sino las “verdades situadas”, aquellas que nacen en el diálogo con la materia y con los otros.

Y esta teorización posee tres rasgos fundamentales:

Lenguaje encarnado. Huye de los tecnicismos vacuos. La profundidad no reside en la rareza del vocablo, sino en la precisión de la mirada. Lo sencillo no es superficial; es lo más difícil de alcanzar.

Receptividad activa. En lugar de imponer un molde, escucha. Cultivar esta teoría es un ejercicio ascético de desaprendizaje. Hay que callar el ruido del ego para percibir el latido de lo real. Es la diferencia entre el científico que disecciona una rana y el naturalista que observa su respiración en el estanque. Uno domina; el otro comprende.

Finitud y provisionalidad. Esta teoría humilde renuncia a la totalidad. Sabe que su mapa nunca será el territorio y que cualquier afirmación es un destello momentáneo. No busca ser un monumento de granito, sino una herramienta de madera que se desgasta con el uso y que, cuando ya no sirve, se deja pudrir para abonar la tierra.

Pero atención, no se trata de regresar a un antiintelectualismo ingenuo. La teoría es necesaria; sin ella seríamos arrastrados por la inmediatez sin brújula. Pero debemos desacralizarla. La teoría no es el Corán ni un fetiche, ni un salvavidas; es siempre un andamio provisional.

El gran error de la «teoría alta» es su pretensión de autonomía, cree que puede caminar sin pies, que puede flotar en el éter de los conceptos. Pero el pensamiento, cuando es genuino, siempre vuelve a la carne del mundo. La experiencia y el inconsciente hacen la relación; nosotros solo debemos estar atentos para no interrumpir ese hacer con nuestras elucubraciones soberbias.

Hoy, más que nunca, necesitamos una epistemología del cuidado. Una teoría que no grite, sino que susurre; que no excluya, sino que acompañe; que no demuestre el poder del que la enuncia, sino que revele la belleza de lo enunciado. Despojarse del ego no es empobrecerse, es liberarse del peso de tener que ser «el que sabe», para poder ser simplemente, el que habita, escucha, se pregunta y reflexiona. Esa es la verdadera crítica, dejar de mirar el dedo que señala para por fin, contemplar la luna.

Y llegados aquí, podemos ir más en profundidad y asumir otro “teorema”: nosotros, como consciencia, no creamos nada. Herejía gritaran muchos.

Si salimos de nuestro pedestal egoico y asumimos que no creamos nada, que somos meros vehículos, la teoría deja de ser una propiedad intelectual para convertirse en un acto de recepción y canalización. Esta es la humildad máxima, el «yo» no es el origen, sino el conducto. Somos copilotos, como diría E. Morin.

La tradición occidental nos ha vendido la figura del teórico como un Prometeo que roba el fuego divino con su genio individual. Pero si el inconsciente (esa otredad interna que nos habla sin nuestro permiso) es parte del verdadero motor, entonces la creatividad es siempre un préstamo. Somos antenas, no emisoras. El ego, es el ruido que distorsiona la señal; cree que él genera la frecuencia, cuando en realidad solo la recibe y, si tiene suerte, la amplifica con claridad.

El problema es cuando el ego se adueña del proceso, empieza a «adornar». Introduce jerga innecesaria, citas de autoridad, sistemas cerrados. ¿Por qué? Porque necesita dejar su firma, su sello de propiedad. Pero al hacerlo, traiciona el flujo de lo que le llega. La verdadera creatividad, la que nace del inconsciente, es anónima, no busca reconocimiento, simplemente brota. El trabajo del teórico humilde no es «inventar», sino depurar, limpiar el canal para que aquello que le atraviesa llegue al otro sin el ruido parasitario de su propia vanidad.

Si somos vehículos, nuestra responsabilidad no es la originalidad, sino la fidelidad. Esto transforma radicalmente nuestra relación con el conocimiento, ya no hay angustia por «no ser suficiente» o por «repetir a otros». Repetir no es plagio; es reenviar un mensaje que nunca nos perteneció. Como los antiguos escribanos, nuestra importancia reside en nuestra capacidad de desaparecer detrás de lo que transmitimos. El pensador más profundo no es el que dice «yo pienso», sino el que, al leerlo, siente que algo pensó a través de él.

La paradoja final, renunciar a ser el creador es, paradójicamente, el único camino para crear algo verdaderamente vivo. Porque la creación que surge del ego es siempre un objeto muerto, una construcción; pero la que pasa por nosotros como vehículos tiene la respiración de lo real. No somos arquitectos del sentido; somos médiums de lo que nos precede y nos excede.

Al reconocer esto, la teoría se vuelve un acto de orfebrería silenciosa, pulir la antena, limpiar el ruido, y dejar que el mundo, nuestro inconsciente, hable sin que nuestro nombre propio opaque el mensaje. Esa es la verdadera humildad, saber que somos, en el mejor de los casos, un canal bien afinado. Nada más, y nada menos.