La épica del relleno

Sinceramente, y perdóname la redundancia, estoy harto hasta el hartazgo de escuchar y leer tantos discursos exacerbados cuando menos, con lenguaje florido y épico tratando de ser emocionalmente exuberantes en cualquier área de la vida.

Sin duda el lenguaje épico, rimbombante y exuberante es una de las modalidades más visibles en muchos de los discursos actuales, aparece en el discurso político, la comunicación de marcas, las redes sociales, en toda esa zona híbrida que llamamos “contenido”. Se reconoce por su tono elevado y altisonante, su efusividad y su exceso de intensidad. No pretende simplemente decir algo, quiere que lo dicho suene trascendente, heroico, revelador, entusiasmante. Su utilidad inmediata es clara, genera adhesión emocional, construir autoridad, volver memorable un mensaje y permitir que quien habla o escribe se presente como portador de una verdad profunda. Pero su función no es tanto aclarar como elevar el volumen del sentido. Y ahí empieza el problema, cuanto más inflamada está la palabra, más conviene preguntar qué está tapando.

Lo primero que se nota es la grandilocuencia superlativa. Todo es “radical”, “total”, “definitivo”, “épico”, “inaudito”, “luminoso”, “indómito”, “abismal” o “histórico”. Los adjetivos aquí no describen, consagran y el superlativo ocupa el lugar del análisis. El mundo se organiza en dicotomías trascendentes, lo auténtico y lo falso, la resistencia y el sistema, la profundidad y la superficie, los amigos y enemigos, lo santo y lo diabólico, simplificando el conflicto hasta convertirlo en un relato de héroes y villanos. Esa simplificación no es un defecto accidental, es lo que permite que el lenguaje produzca intensidad sin necesidad de precisión.

Después encontramos la saturación metafórica. Las imágenes se acumulan, se encadenan y se sobreponen, metáforas de fuego, abismo, viaje, herida, despertar, masa, tempestad, semilla y horizonte. La metáfora, que debería iluminar un aspecto de lo real, termina sustituyéndolo. Ya no se explica un fenómeno, se lo envuelve en una escenografía verbal hipnótica. La exuberancia sensorial crea la impresión de que hay experiencia, aunque muchas veces lo que hay es una impresión fabricada por el lenguaje. La imagen ocupa el lugar del concepto y la sensación ocupa el lugar de la prueba como en un típico festival de poesía.

Luego está el ritmo acumulativo y enumerativo. Frases largas, enumeraciones que ascienden hacia un clímax, repeticiones de estructura, conjunciones que encadenan sin jerarquizar, siempre moviendo tus emociones. Este ritmo produce un efecto de marea, el lector es arrastrado por la musicalidad y la energía, no por la argumentación. La prosa exuberante prefiere la cadencia al razonamiento; la efusión al orden. De ahí que muchos textos de este tipo puedan leerse en voz alta con gran efecto y, sin embargo, resisten mal una segunda lectura atenta, al quitar la música, queda poco, un canto de mala “opera buffa”.

Más allá está el tono profético o testimonial. El ego que escribe o que habla se presenta como testigo privilegiado, como sobreviviente, como intérprete de una época, como voz que anuncia una transformación. O bien se diluye en un “nosotros” redentor que habla en nombre de la comunidad, la generación o la humanidad. Este tono convierte el sufrimiento en gesta, la precariedad en resiliencia, la incertidumbre en aventura, escondiendo lo ridículo y lo banal. La épica contemporánea va más allá del discurso político, no le basta cantar hazañas guerreras, canta procesos de sanación, marcas personales, emprendimientos existenciales, placeres y crisis convertidas en relatos de superación. Es una épica de la autorrealización, profundamente compatible con el mercado.

Después encontramos la abstracción nominal con mayúsculas conceptuales: “la vida”, “el poder”, “la comunidad”, “el amor”, “el éxito”, “el sacrificio”, “la transformación”. Son grandes ideas sin mediaciones, sin historia, sin instituciones, sin desigualdades concretas. Esas abstracciones permiten hablar de todo aparentemente, comprometiéndose pero sin implicarse con nada. Cuanto más vasto es el sustantivo, menos obliga a nombrar causas, beneficiarios, costos o responsabilidades. La exuberancia se vuelve así una forma de sugestión, dice mucho y señala poco.

Y no puede faltar su eficacia simbólica, emocional y comercial. El lenguaje épico y exuberante no solo describe, vende una identidad, una marca personal, una comunidad imaginaria, una verdad. Es el registro del manifiesto y del eslogan, del coaching y del discurso motivacional, de la prosa que quiere ser “inspiradora”. Su autenticidad es fabricada; su profundidad, un efecto de superficie. La exuberancia funciona como empaque, hace que un contenido pobre parezca “de calidad”.

Ahora bien, ¿qué oculta este lenguaje? Oculta, en primer lugar, carencia de experiencia y de referente. La acumulación de imágenes compensa la falta de observación concreta. Oculta, en segundo lugar, carencia de argumento, la metáfora y el superlativo reemplazan la demostración, y el texto se vuelve difícil de discutir porque no afirma nada verificable. Oculta, en tercer lugar, la carencia de conflicto real, todo se integra en un relato heroico o atractivo donde las contradicciones se resuelven por elevación retórica. Oculta además, carencia de praxis, decir la transformación con intensidad sustituye a hacerla; la catarsis verbal reemplaza la acción. Y oculta, finalmente el miedo al silencio y a la banalidad, la exuberancia llena el hueco que dejaría una palabra más sobria, más dubitativa, más honesta.

No se trata de defender la pobreza expresiva ni de condenar toda intensidad emotiva. Se trata de distinguir entre densidad y reflexión, e inflación banal. La palabra puede ser intensa sin volverse una ampolla semántica; puede ser imaginativa sin sustituir al pensamiento. El lenguaje épico y exuberante sirve hoy, para producir autoridad y adhesión; pero su exceso revela una carencia, la dificultad de nombrar lo real sin maquillarlo porque eso se ha vuelto problemático. Cuando todo se dice con grandeza, quizá lo que se está confesando es que ya no hay mucho que decir.