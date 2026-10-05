La invencible fuerza de la resignación  

Siempre el principio ha sido la cola. La gente hacía cola para nacer, para trabajar, para tramitar, para enfermar, para morir. Pero alguien descubrió que si sonreía mientras esperaba, le llamaban ciudadano ejemplar. Así nació la fuerza de la resignación, la única energía renovable que no contamina porque no mueve nada.

¿Qué es la resignación? No es tristeza. La tristeza al menos tiene dignidad. No es derrota. La derrota supone que hubo combate. La resignación es una tecnología blanda, el arte de aceptar el naufragio mientras se ordena la cubierta. Es el punto exacto donde la esperanza se convierte en gestión de expectativas. No es rendirse solo, es rendirse con papeles en regla.

Dicho de otro modo, la resignación es la fuerza de gravedad del alma. No te empuja, te sostiene. No te libera, te acomoda. Es ese músculo invisible que te permite decir “bueno, así son las cosas” mientras el mundo se incendia y tú reciclas el plástico.

Tipos de resignación.

1. Resignación doméstica. Pagar facturas que suben, aplaudir al que se va, sonreír en la cena familiar cuando alguien dice “es lo que hay”.

2. Resignación laboral. Llamar “proceso de aprendizaje” a la explotación bárbara, “equipo” a una jaula de lobos, “oportunidad” al fin de semana perdido.

3. Resignación política. Votar por el menos malo, quejarse en redes, compartir un meme y dormir un poco intranquilo.

4. Resignación climática. Meter la basura plástica en bolsas de plástico mientras los océanos hierven.

5. Resignación metafísica. Saber que todo es absurdo y, aun así, preocuparse por poner la lavadora.

6. Resignación aprendida. Después de tantos golpes, el perro ya no salta la valla; el humano ya no protesta.

7. Resignación estratégica. Fingir que aceptas para que no te molesten. La sonrisa como escudo, el silencio como contraseña.

8. Resignación cínica. Ya no esperas nada; así nada te decepciona. La esperanza se vuelve un riesgo financiero.

¿Cómo utilizarla mejor?

– Dosis mínima. No mezclar con alcohol ni con noticieros. Una cucharada antes de dormir y otra al abrir el cel.

– Aplicarla por capas. Primero aceptar lo inevitable. Luego negociar lo evitable. Finalmente culpar al viento o al cambio climático.

– Convertirla en productividad. Si no puedes cambiar el sistema, cambiale el color a tu oficina. Si no puedes cambiar el mundo, cambia tu fondo de pantalla.

– Usarla como lubricante social. Decir “bueno, así son las cosas” abre puertas y cierra conciencias.

– Reservar la indignación para emergencias. La indignación es un recurso no renovable. No la gastes en el vecino que pone música a todo volumen.

– No confundirla con paciencia. La paciencia espera algo. La resignación ya no.

– Institucionalizarla. Que el estado, la empresa y la familia la distribuyan en pequeñas dosis. El Ministerio de la Resignación Productiva lanza la campaña: “Sonreír, ya no depende de ti, ahora te ayudamos”.

– Optimizarla con ironía. La ironía es el lubricante de la resignación. Sin ironía, la resignación se vuelve depresión; con ironía, se vuelve estilo.

Conclusión

La fuerza de la resignación no mueve montañas. Pero te enseña a vivir en un cráter o en una trinchera. No detiene el incendio, pero te vende el extintor. No cambia el mundo, pero te cambia la cara para que salgas bien en las redes.

Si la historia te da limones, aprende a hacer limonada y vendela como solución innovadora. Si el sistema no descansa, tú puedes descansar en él. El futuro es brillante, siempre que no mires directamente.

Y cuando ya no puedas más, recuerda, la resignación bien aplicada no es una derrota. Es una forma de victoria con letra pequeña.

Advertencia: si este artículo te produce resignación, está funcionando.