Con este título quiero referirme al examen de las condiciones que hacen posible que la realidad se manifieste como absurda e incongruente.

Muchas veces sin darnos cuenta nos confrontamos con lo absurdo como realidad cotidiana y no cotidiana, lo que pasa es que lo normalizamos y naturalizamos o simplemente estamos tan cansados que preferimos no notar las situaciones absurdas. Pongo un ejemplo que va más allá de lo ridículo, la prohibición de entrar en las instituciones con pantalones cortos. ¿Quién la inventó? ¿Un resabio gomecista? ¿Un militar homofóbico? ¿un mojigato con sotana? Esto es y seguirá siendo un misterio insondable y lo que queda es una risa burlona. Pero atención, si al terminar de leer este párrafo buscas mentalmente una justificación a esa prohibición estás bien alienado, por no decir jodido.

Pero tratemos de definir lo absurdo para lo que nos interesa.

Podemos definir lo absurdo como una relación entre una exigencia de sentido y un mundo o un sistema que no la satisface. Y aquí vamos más allá de lo que planteaba Camus sobre la conciencia que exige claridad y un universo que calla. Más bien hablamos de una consciencia que busca explicaciones lógicas y una realidad contradictoria e incongruente con la lógica.

Aquí lo que me interesa es plasmar diferentes referentes de lo absurdo que vivimos todos los días y que más que añadir algo pintoresco a nuestra cotidianidad caribeña, lo que hacen es teñirla con una sensación grotesca de pérdida de tiempo al vivir.

Por ejemplo, me interesa más lo absurdo como contradicción al afirmar y negar una misma cosa

Un ejemplo son los policías que irrespetan las mismas leyes que deben hacer respetar.

Luego está lo absurdo en la repetición cotidiana, levantarse, desayunar, correr al trabajo, cumplir horarios, repetir gestos y así todos los días sin darnos cuenta de lo absurdo que se nos vaya la vida en estas repeticiones.

Lo absurdo se vuelve hábito y el mismo hábito lo vuelve natural. La masa que se repite todos los días sin ponerse en discusión.

Después encontramos lo absurdo normalizado y compartido colectivamente. Constantemente se repiten conductas, modas, indignaciones y entusiasmos sin ponerlas en discusión porque el grupo los valida.

Seguidamente encontramos el teatro del poder, conflictos simulados, disputas ya resueltas de antemano, gestos solemnes y repetitivos que sólo tienen el sentido de auto validarse. La representación de una obra que se vuelve escenificación normalizando lo absurdo o lo contradictorio.

Luego encontramos lo absurdo kafkiano, requisitos que contradicen el fin que dicen perseguir, ventanillas que remiten a otras ventanillas, normas que acentúan el problema que pretenden resolver, “se hace así porque así está establecido”, repito el ejemplo la norma estúpida de no poder ir en pantalones cortos a cualquier institución pública, como si se entrase en una iglesia.

No escapamos de lo absurdo como grotesco, la comedia burocrática y política. Lo absurdo que produce risa y horror al mismo tiempo, Beckett, Kafka, Ionesco.

Luego encontramos la hiperrealidad de Baudrillard, imágenes que remiten a otras imágenes, noticias que simulan noticias, algoritmos, burbujas, fake news y espectáculo permanente que producen una realidad sin punto de contraste.

Después encontramos el producir necesidades inútiles para luego vender su satisfacción; trabajar en tareas sin sentido para llenar el tiempo o justificar algo, como el vigilante fuera de los supermercados que finge mirar la factura de compra y observar con vista de rayos x la bolsa de la compra para luego sellar la factura y permitirte irte, un rito inútil, pero si lo criticas todos te caen encima.

Y no faltan las normas que producen injusticias, doble moral, cinismo colectivo, el “todos lo hacen”, porque señalar la contradicción resulta más costoso que habitarla.

Más allá está lo absurdo que se vuelve gramática, las muletillas, las jergas vacías, los eslóganes, discursos que no dicen nada, pero suenan verídicos, basta escuchar cualquier discurso actual y darse cuenta.

Pero encontramos una cara más íntima de lo absurdo en el autoengaño, en las máscaras y la identidad como producto para la venta en donde el sujeto repite un personaje que muchas veces no eligió y termina confundiéndolo consigo mismo.

Podemos localizar también lo absurdo que se produce en la repetición de las formas y los rituales con vestimenta nueva, cambian los diálogos, los actores y los decorados, pero se mantiene la estructura absurda.

Todo esto estructura un sentido común que se vuelve paisaje que habitamos naturalmente porque nos adaptamos a él. El motorizado y el carro que van en sentido contrario de una forma natural y si le reclamas te insultan y hasta te agreden.

Y lo más absurdo es por ejemplo cuando señalas lo incongruente de un comportamiento a alguien y este te mira como si lo que dices es absurdo. Lo absurdo de lo absurdo. Muy parecido a las relaciones contradictorias que se dan en el país de las maravillas de Alicia.

A este punto podemos sintetizar lo dicho en lo absurdo como experiencia (se siente) como contradicción (se piensa), como representación (se escenifica), y como normalidad (se habita sin verlo).

Si todavía no logras sintonizarte con la realidad de lo absurdo, pongamos unos ejemplos más:

Un envase ecológico envuelto en plástico.

Muestras en redes una vida que no vives mientras vives la que no muestras.

Crear leyes que no se pueden cumplir.

Hacer afirmaciones políticas que luego son ignoradas con afirmaciones contrarias.

Agentes del “orden” que promueven el desorden.

Que te den un derecho adquirido como un favor.

Medicinas que curan un síntoma y crean otros.

Frente a esta realidad de lo absurdo la salida no es volver a lo real, eso es nostalgia ingenua, ya no existe lo real, como decía Baudrillard ahora todo es puro simulacro. Lo mejor es tratar de recuperar la mirada que se detiene y se pregunta: ¿esto que estoy repitiendo tiene algún referente verdadero?

Lo absurdo sólo se vuelve visible cuando alguien se niega a habitarlo como si fuese natural, entonces la tarea es desaprender la anestesia que nos impide verlo y negarnos a repetirlo, que lo hagan los demás como esclavos inconscientes de una hiperrealidad que te consume en tu intimidad y tu intimidad.

Hay muchas formas más de absurdidad, la lista sería interminable, para esto te dejo el siguiente ejercicio.

Ejercicio de autoayuda: haz una lista de situaciones absurdas que esta semana has vivido, y luego ríete de ellas para no llorar.