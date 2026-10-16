Uno nunca advierte la llegada inesperada del dolor, que trae a nuestras vidas, las más terribles despedidas, ausencias y adioses, dejándonos sumidos en una desolación inconsolable. Cuando aquel hombre vio cerrarse para siempre los ojos de su amada, jamás tuvo sosiego y calma, en el calendario de su sufrida existencia; sino dolores de ausencias, clavados como alfileres en su alma de alientos desvanecidos, y pesares que atormentan, irremediablemente, a la vida inmersa en las amargas aguas de la desventura y la desdicha. Muere la mujer de aquel amor que tuvo refugio y apasionada morada, en el cuerpo del abrazo que trasciende cualquier inmediatez y fugacidad, para volverse acompañante perpetuado e inseparable, como en aquel poema: Amor constante más allá de la muerte, del inolvidable Quevedo. Y, entonces, ese hombre que asiste, pálido, desarticulado y notablemente debilitado; al viaje de su amada dormida hacia su última morada, no tuvo otro consuelo, sino el de las palabras escritas en los papeles sueltos y cuadernillos, desde los callados aposentos de sus solitarias escrituras. Escrituras de versos y poemas, que se gestan o se hacen alma, desde un sentir expresado con palabras que no saben mentir, al ser dibujadas por una mano, que al escribir dice, lo que dice el corazón, cuando el pulso del dolor, tiembla.

Digo estas palabras para referirme al libro Dolores por el poeta español Federico Balart, publicada por “el Parnasillo” Simancas Ediciones, 2003. Edición presentada en un formado no convencional de 10 x 6 cm. Este poemario fue escrito y dado a conocer en 1894. Contiene un prólogo escrito por Palmar Álvarez Blanco. Forman parte de este libro 38 poemas escritos como consecuencia del trauma que la muerte de Dolores ocasiona en la vida del poeta. Por nombrar solo algunos de los poemas que forman parte de este libro, leemos los siguientes: Preludio, Primer lamento, Soledad, Compañía, Exequias, Resignación, Luz y sombra, etc.

Comenta en el prólogo Palmar Álvarez, lo siguiente:

Cansada de debatirse entre la duda y la fe, la voz poética decide como forma de supervivencia el camino de la resignación. Ésta impregna la religiosidad de este poemario de tintes heterodoxos, ya que la resignación no es más que la manifestación del miedo que el sujeto experimente ante la posibilidad, quizás incierta, de la existencia de algún Dios juez y de un castigo eterno. Y más adelante agrega Palmar Álvarez, al referirse a este poemario que, se trata de una elegía escrita en verso, de carácter autobiográfico, dirigida a una mujer, Dolores. Por otra parte asevera que, el poema se termina convirtiendo en una elegía del dolor mismo, y la escritura adquiere funciones terapéuticas. Asimismo, podemos enterarnos a través de la lectura del prólogo que nos introduce en la lectura de este poemario que, Federico Balart tuvo una labor literaria estrechamente relacionada o vinculada, con el auge de la prensa periódica de finales del siglo XIX ya que, en este medio, se consolida como afamado crítico de arte y teatro.

A propósito del asunto amoroso tratado en este poemario, así, como en innumerables obras literarias que figuran en los nutridos catálogos de la geografía universal, considero oportuno citar un breve párrafo del libro La llama doble escrito por el poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, allí, comenta lo siguiente:

La poesía lírica y después la novela – que es poesía a su manera – han sido constantes vínculos del sentimiento amoroso. Lo que nos han dicho los poetas, los dramaturgos y los novelistas sobre el amor no es menos precioso y profundo que las meditaciones de los filósofos. Relacionando las palabras de Octavio Paz con los vínculos del sentimiento amoroso que se hacen evidentes en Dolores, podemos afirmar que en los poemas de este libro, lo que une el amor se hace hondura indisoluble en sentimientos, que perduran y se hacen invulnerables, hasta en los predios de los dolores intensos, que dejan las irremediables separaciones, entre ellas, las ocasionadas por la muerte. Sin embargo, puede notarse en los poemas de Dolores una escritura que surge, no como artificio, vanidad, menos aún, como sentimentalismo literario, sino como una necesidad de expresar o decir, lo que no puede ser dicho de otra manera, sino a través del verso sentido, vivido y sufrido, desde las más agudas desgarraduras del alma golpeada y maltrecha. Pero, dejemos que sea el mismo poeta Belart, quien nos hable a través de un fragmento de uno de sus poemas:

PRELUDIO

Yo te bañé con mi llanto,

yo te abrí la obscura caja,

y, dominando mi espanto,

yo te vestí la mortaja:

blanca toca y negro manto.

Tu cuerpo cubrí de flores,

y te ceñí por corona

(¡postrer don de mis amores!)

El velo de tu Patrona

la virgen de los Dolores.

Después, en mi fiebre amante,

Junto a ti me arrodillé,

y, convulso y delirante,

sobre tu yerto semblante

la cabeza recliné;

y abismado en el dolor,

seis horas pasé mortales

hablándote de mi amor

al trémulo resplandor

de cirios funerales….

(pag.24)

Federico Balart (Murcia, 1832 – Madrid, 1905) Activo demócrata en tiempos de la primera República, sufrió un enfriamiento de sus inquietudes políticas en tiempos de la Restauración. Su primer libro Dolores (1894) se erige como expresión de la poesía religiosa moderna. Su obra póstuma consta de dos obras: Sombras y destellos (1905) y Fruslerìas (1906). En 1929 se editan sus Obras completas. Dolores entronca con la poesía filosófica en la línea de Leopardi y Carducci, en Italia; de Víctor Hugo, Vigny y Sully, en Francia; y de Byron y Shelley, en Inglaterra. (Texto tomado del prólogo)