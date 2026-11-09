Entre el cimiento y el cielo: la magia sanadora de las guacamayas, de Luis Lira Ochoa

Hay espacios urbanos que están destinados a convertirse en símbolos, no solo por la monumentalidad de su arquitectura o por la función social que desempeñan, sino por la densidad de historias que laten bajo sus cimientos.

El Hospital Universitario de Caracas (HUC) es uno de ellos. En La magia sanadora de las guacamayas, el médico, poeta y narrador Luis Lira Ochoa nos ofrece una lectura singular de esta institución: una obra que navega con soltura entre la crónica histórica, el libro de relatos y la novela coral.

Aunque el volumen se presente formalmente bajo la estructura de capítulos breves o cuentos independientes, la lectura continuada revela una unidad orgánica innegable. Estamos ante la génesis de un espacio fundamental para la medicina venezolana, narrada con el ritmo, el dinamismo y la tensión dramática propios de una novela.

Desde los primeros movimientos de tierra para su construcción hasta la cotidianidad dentro de sus salas y pasillos, la pluma de Lira Ochoa va reconstruyendo el nacimiento de esta gigantesca obra.

Luis Lira Ochoa

Uno de los aciertos más notables del libro radica en su capacidad para descubrir la dimensión mítica que rodea al hospital. En el primer capítulo, el hallazgo de restos óseos ancestrales durante las excavaciones iniciales de la estructura no se registra como un mero dato arqueológico; el autor lo transforma en el rito fundacional de la institución.

Esos huesos de nuestros antepasados insuflan un aura mágica y sagrada a la tierra sobre la que se levanta el gigante de concreto. El hospital deja de ser solo un recinto hospitalario para convertirse en un territorio donde la historia ancestral y la memoria telúrica custodian el tránsito cotidiano entre la vida, el dolor y la salud.

En ese paisaje marcado por la técnica y la ciencia médica, irrumpe la presencia constante y luminosa de las guacamayas. Cruzando el cielo caraqueño y posándose en los ventanales del hospital, estas aves trascienden en la narrativa su condición de fauna autóctona para revestirse de una cualidad espiritual: son vistas como mensajeras celestiales, como verdaderos ángeles que traen consigo un hálito de esperanza y consuelo para los pacientes recluidos.

La guacamaya se vuelve así el hilo conductor del libro y la metáfora central de esa sanación que no solo depende de los fármacos o el bisturí, sino del contacto con la belleza y lo trascendente.

Detrás de este engranaje narrativo se percibe con claridad la voz de su autor. Como actual director del Hospital Universitario de Caracas, Lira Ochoa demuestra un nivel de observación minucioso y una sólida labor de investigación sobre la creación del recinto. Sin embargo, es su alma de poeta —respaldada por una trayectoria previa en la narrativa y la poesía— la que termina de moldear la obra.

El lenguaje destaca por una precisión quirúrgica, donde no sobra ni falta una sola palabra, combinado con una fluidez y ligereza que atrapan de inmediato. La concisión de sus capítulos agiliza la lectura sin sacrificar la profundidad emocional ni el rigor del registro histórico.

La magia sanadora de las guacamayas es, en definitiva, un testimonio entrañable sobre cómo se construye la identidad de un lugar donde la ciencia médica se abraza con el mito, la poética de la naturaleza y la memoria de una ciudad. Una obra indispensable para entender el latido humano y espiritual que habita en las cumbres del Hospital Universitario de Caracas.