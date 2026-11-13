La publicación o edición de un libro siempre será un motivo de celebración. Gracias a los libros buena parte de la memoria de la humanidad permanece en el tiempo, evitando de esta manera que, el trascurrir de la vida se disuelva o se difumine en los densos aires de olvidos e irremediables ausencias. Sin embargo, se hace oportuno acotar que, los libros no surgen de la nada, sino que responden o son el resultado de grandes esfuerzos, disciplina y dedicación; donde el estudio, la reflexión, el análisis y la investigación, se hacen rigurosamente indispensables.

Decimos estas palabras para celebrar la publicación de uno de esos libros que, sin temor a equivocarnos, viene a fortalecer el acervo bibliográfico en materia electoral en Venezuela. Se trata del libro: La educación cívica y electoral en Venezuela: una contribución a la democracia, escrito por el Dr. Conrado Pérez Briceño, Rector Principal del Consejo Nacional Electoral. Contiene prólogo escrito por el Dr. Inocencio Figueroa. El mismo fue editado por Editorial Negro sobre Blanco, Caracas, 2026.

El contenido de esta obra, según texto de contracubierta, va mucho más allá de un estudio académico, por cuanto que su escritura se cimienta en una sentida experiencia institucional; y desde una profunda reflexión estratégica de quien ha dedicado su vida al servicio público y al fortalecimiento de la democracia venezolana. Este interesante estudio centra su atención en una propuesta concreta y viable; la cual, se fundamenta en el fortalecimiento de la educación cívica y electoral desde el área de Formación para la Soberanía Nacional, integrando contenidos sobre derechos políticos, sistema automatizado de votación, auditoría, desinformación y ciudadanía digital. Esta es una hoja de vida que articula al Consejo Nacional Electoral al sistema educativo y las universidades, bajo un enfoque inclusivo, intercultural y territorial.

Comenta Inocencio Figueroa en el prólogo de esta publicación que:

La obra que el lector tiene en sus manos constituye mucho más que una investigación doctoral. Representa una reflexión profunda sobre las condiciones necesarias para consolidar una democracia participativa y protagónica auténticamente arraigada en la conciencia ciudadana. Su aporte fundamental consiste en demostrar que la educación cívica y electoral no puede ser concebida como una actividad complementaria ni como una tarea limitada a los periodos electorales. Por el contrario, debe entenderse como un componente estructural del sistema democrático y como una política pública permanente del Estado venezolano.

Los contenidos de esta obra fueron estructurados o distribuidos en diez capítulos, los cuales, versan sobre múltiples tópicos o ramificaciones, inherentes o relacionadas con la educación cívica y electoral. Por nombrar solo algunos de los numerosos aspectos tratados en los mencionados capítulos, pudiéramos nombrar los siguientes:

Origen y evolución del Estado y la legislación electoral en Venezuela; Tensión entre norma y práctica en la educación cívica y electoral; La primera mitad del siglo XX: Universalización del sufragio y vacío pedagógico; Institucionalización electoral y educación cívica; El nuevo paradigma constitucional de 1999; La educación cívica y lectoral en los procesos electorales; Experiencias comparadas de educación cívica y electoral en América Latina y el mundo, entre otros.

Para el autor de este libro – leemos en algunas de sus páginas – la Educación Cívica y Electoral debe ser entendida, como una dimensión continua, una categoría analítica y una práctica social que trasciende los calendarios comiciales. No se trata meramente de instruir al ciudadano sobre cómo marcar una boleta, sino formarlo en el porqué y el para qué de su rol en la arquitectura republicana.

El Dr. Conrado Pérez Briceño, a través de esta obra, deja entrever la insoslayable importancia que reviste la implementación de la Educación Cívica y Electoral, para una mejor comprensión de la historia electoral venezolana, como eje fundamental o transversal de nuestra democracia.