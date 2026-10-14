Arribaron a Barcelona, estado Anzoátegui en los vuelos 178 y 179 provenientes del EEUU y El Salvador. Foto de la Gmvp.
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305 venezolanos retornan al país con Vuelta a la Patria

Arribaron a Barcelona, estado Anzoátegui en los vuelos 178 y 179 provenientes de EEUU y El Salvador

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Este miércoles retornaron 306 venezolanos al país provenientes de Estados Unidos y El Salvador, informó la Gran Misión Vuelta a la Patria en sus redes sociales.

Se detalló que los venezolanos llegaron en los vuelos 178 y 179, respectivamente, al aeropuerto de Barcelona en el estado Anzoátegui, donde recibieron atención integral tras activarse el protocolo de revisión por parte de las autoridades.

El pasado 7 de octubre, la Gran Misión Vuelta a la Patria informó que en dos vuelos procedentes de Estados Unidos arribaron 387 connacionales. Los repatriados llegaron al país en los vuelos números 176 y 177 desde que se inició la Misión Vuelta a la Patria, a través del aeropuerto José Antonio Anzoátegui en Barcelona.

Actualmente, se encuentran habilitados los aeropuertos de Valencia y Barcelona para estas operaciones, debido a que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía experimentó daños severos tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

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