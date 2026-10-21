58 familias de La Guaira obtienen viviendas con el Plan Venezuela Renace

58 familias fueron beneficiadas con el Plan Venezuela Renace, iniciativa del Gobierno Bolivariano liderado por la presidenta Delcy Rodríguez, para atender a los venezolanos que perdieron sus viviendas tras los eventos sísmicos.

El Banco del Tesoro otorgó financiamientos a familias provenientes de Tanaguarenas, Catia La Mar, Caraballeda, Playa Grande y Caribe del estado La Guaira y lideró, junto a otras instituciones, las adjudicaciones a un grupo de personas que residía temporalmente en los campamentos transitorios José Gervasio Artigas de Propatria y Rafael Napoleón Baute de Petare, apadrinados por el Banco del Tesoro y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), además de algunos casos sociales, provenientes del Despacho de la Presidencia. Estos venezolanos(as) son ahora los nuevos propietarios de viviendas ubicadas en el urbanismo Mirador de Caiza, en Charallave, estado Miranda.

Durante un acto que tuvo lugar en la torre Banco del Tesoro, el viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores y presidente de la institución financiera, Jimmy Berríos, acompañado por la superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), Anmy Pérez, y de la presidenta de la Fundación Misión José Gregorio Hernández, Carolina Rojas, entre otras autoridades, señaló: “Estamos aquí como una gran familia, esa es la razón de ser del Plan Venezuela Renace, eso es lo que espera la presidenta Delcy Rodríguez, que nosotros llevemos felicidad y que cada uno de los niños y niñas tengan unas Navidades felices, que puedan superar cuatro meses que se cumplen de la tragedia. Felicito a los equipos que hicieron posible estas entregas de viviendas a las personas de los campamentos transitorios, a quienes construyen viviendas y a ustedes que ahora construyen hogares”, destaca nota de prensa del Banco del Tesoro.

Mientras que la superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), Anmy Pérez, comentó: “Les doy las gracias a la presidenta Delcy Rodríguez y a la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, porque han hecho posible estas entregas de viviendas. Son más que cuatro paredes las que reciben hoy estas familias, son hogares, que se vuelven a reconstruir, la esperanza tiene cara, tiene nombre y se va a ir para Charallave”.

Nuevo Renacer

Tanya Colomine, sobreviviente de los sismos, proveniente de Caraballeda, obtuvo un crédito social y expresó: “Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de vida. Estoy muy agradecida con el Plan Venezuela Renace y el Banco del Tesoro, porque ahora tengo un techo seguro para mi familia”.

Katy Chacón, atendida por el Despacho de la Presidencia, residía en Catia La Mar y, milagrosamente, se salvó: “Este es un nuevo comienzo para mí y mis hijas, estoy muy agradecida con Dios, la Misión José Gregorio Hernández y el Plan Venezuela renace impulsado por la presidenta Delcy Rodríguez”.

Ismir Torres, quien perdió su vivienda, comentó: “Siempre hay que tener fe, este Plan Venezuela Renace nos está dando otra oportunidad de vida, estoy muy agradecido”.

Hasta la fecha, el Plan Venezuela Renace ha entregado y recuperado un total de 3.800 viviendas, no solo para levantar lo que el doblete sísmico afectó sino para construir una Venezuela que le ofrece un futuro renovado a quienes más necesitan de la empatía y acompañamiento del Gobierno y sus instituciones.