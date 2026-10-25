A toda marcha va la entrega de hogares a 4 meses del doble sismo

Entre el polvo que aún se asienta en las zonas fuertemente azotadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio y el olor a concreto fresco de las obras que se encuentran en desarrollo, cientos de familias venezolanas viven en una cuenta regresiva habitacional para dar inicio a una nueva etapa en su vida tras los desastres causados por los potentes movimientos telúricos.

A cuatro meses de la tragedia que dejó miles de viviendas con daños graves y otros miles de damnificados, la respuesta gubernamental ha avanzado con rapidez hacia la entrega paulatina de nuevos hogares y la construcción de inmuebles para quienes lo perdieron todo a las 6:04 p. m. de aquella fecha, en la que se festejaba el Día de San Juan y los 205 años de la Batalla de Carabobo.

Viviendas entregadas. A menos de un mes de los dos terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5 respectivamente, ya 200 familias estaban recibiendo su apartamento en el Complejo Urbanístico Ciudad Tiuna, situado en la parroquia Coche de Caracas. Desde entonces, el Gobierno nacional ha asegurado que la meta a corto plazo es llegar a las 4.000 viviendas entregadas antes de que finalice este 2026. Hasta el pasado septiembre, ya se contabilizaban 709 asignadas a través del Ministerio de Hábitat y Vivienda (Minhvi) y en el marco del Plan Venezuela Renace.

De julio a agosto se otorgaron 377 inmuebles entre el Distrito Capital y los estados Miranda y Carabobo, mientras que hasta septiembre se hizo la entrega de otras 332 en zonas de Nueva Esparta, Carabobo, Trujillo, Monagas y la capital del país, según el balance oficial del Minhvi. De acuerdo con las cifras del ente, para el mes pasado un total de 2487 personas habían sido beneficiadas con un nuevo hogar en estas entidades.

Entre las 709 viviendas que hasta ahora fueron asignadas en 10 urbanismos del territorio nacional, se encuentran 360 en Ciudad Tiuna (Caracas); 20 en Solar de La Quinta, 77 en Mirador Parque Caiza y 9 en el Parque Hábitat El Ingenio (Miranda); 13 en Las Brisas, 9 en Ciudad Hugo Chávez y 88 en Renacer (Carabobo); 80 en Dr. José Gregorio Hernández (Monagas); 32 en Gaspar Marcano (Nueva Esparta) y 20 en Jardín del Edén (Trujillo).

La mayoría de las familias que recibieron su vivienda en estas edificaciones, del tipo multifamiliar, se encontraban en campamentos transitorios tras los sismos. Los inmuebles cuentan con habitaciones, baños, sala, comedor, cocina y área de lavandería. También tienen áreas verdes, parques infantiles, parques biosaludables, canchas deportivas y demás espacios destinados al desarrollo de los urbanismos, como planteles, comercios, centros de salud y de organización popular, entre otros que les permitirán convivir en comunidad.

La distribución de estas infraestructuras se lleva a cabo con base en los datos emitidos por el sistema del Registro Único de Vivienda, dirigido por el Minhvi, el cual además trabaja de forma articulada con la Plataforma Patria, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería y el Consejo Nacional Electoral.

“Cada familia que vuelve a casa representa un paso más en este proceso de recuperación”, afirma la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien ha dirigido las entregas realizadas hasta ahora a los grupos familiares que se vieron obligados a comenzar de cero tras la fuerza de la naturaleza.

En construcción.

Bajo la premisa de que todas las personas que se encuentran en campamentos transitorios y solidarios puedan salir de estos espacios con dirección a una vivienda nueva, el Ejecutivo nacional —mediante un trabajo engranado entre sus instituciones y empresas públicas y privadas— también efectúa desde cero la construcción de infraestructuras habitables, así como la culminación de obras para diferentes soluciones habitacionales que llevaban algún tiempo paralizadas



En el caso del Distrito Capital, se ejecutan labores en diversas torres del Complejo Urbanístico Ciudad Tiuna, principalmente en los sectores Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez. Mientras que en Miranda están siendo intervenidos cinco urbanismos: Mirador Caiza, ubicado en el sector La Peñita de Charallave; Parque Hábitat El Ingenio, en Guatire; Santa Cruz, en Guarenas; Alamar II, en Higuerote; y Solar de La Quinta, en Los Teques



En Barinas, al igual que en Carabobo, también se están desarrollando tareas para culminar viviendas que darán cobijo a parte de las familias afectadas por el doble sismo. En la primera entidad, las obras se están ejecutando en la Residencia Los Llanos, en los Altos de Barinas Sur. A su vez, en el segundo estado, los trabajos se están haciendo en los urbanismos Renacer, ubicado en Los Guayos; Las Brisas, en Guacara; y Ciudad Hugo Chávez, en Valencia.

Otras soluciones habitacionales se están construyendo en los urbanismos Villas Aguasay, en la ciudad de Maturín (Monagas); India Tucanica, en Tucacas (Falcón); Gaspar Marcano, en Juan Griego (Nueva Esparta); y en Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, en Lagunillas (Zulia).

En el estado Guárico se está construyendo la etapa I del Urbanismo Hugo Chávez, que está integrado por once torres que en su totalidad abarcan 220 apartamentos para igual número de familias. Por su parte, en el urbanismo Ciudad Socialista Antonio Ricaurte, situado en el municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua, se está realizando la construcción de 140 apartamentos. El Minhvi informó que las labores ya superan el 50 % de avance.

Los trabajos que se desarrollan en estas edificaciones reciben inspecciones continuas de las autoridades con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas Covenin. Se estima que para el próximo año se incremente la cifra de las 4.000 viviendas que serán adjudicas hasta finales de este 2026.

Unidades transitorias

Ciudad Caribia alberga 740 familias en viviendas transitorias. Foto: presidencia

Con la finalidad de que ninguna persona afectada por el doblete sísmico reciba el año 2027 en una carpa, fueron asignadas viviendas transitorias unifamiliares a 740 familias en Ciudad Caribia, estado La Guaira. La entrega de las soluciones habitacionales temporales, que constan de 36 metros cuadrados cada una, estuvo a cargo de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, y el jefe del Estado Mayor para los Campamentos Transitorios, Jorge Rodríguez. “Es un urbanismo muy completo”, afirmó la jefa de Estado durante la adjudicación de las estructuras. Estas unidades transitorias cuentan con baño, aire acondicionado, cocina y habitaciones, entre otros espacios dispuestos para garantizar el bienestar de los grupos familiares.