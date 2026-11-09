Acuerdos bilaterales con la India optimizarán el transporte y trenes en Venezuela

El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez Luces, sostuvo un encuentro estratégico con el embajador de la India en Venezuela, Ashok Babu, para proyectar alianzas en transporte, energía solar y gestión de riesgos, según publicación en redes sociales.

Durante la reunión, las delegaciones abordaron áreas fundamentales de desarrollo tecnológico e infraestructura. Entre los puntos clave destacaron la optimización del transporte público urbano, el impulso y modernización del sistema ferroviario nacional y la planificación de proyectos enfocados en el uso de energía solar.

Asimismo, las mesas de trabajo acordaron aprovechar la vasta experiencia del país asiático en el manejo de desafíos naturales derivados de las lluvias monzónicas.

A través de esta alianza, se proyecta activar programas de formación especializada para el personal venezolano en materia de gestión de riesgos y el perfeccionamiento de mecanismos de alerta temprana ante contingencias climáticas.

Con este encuentro, Venezuela e India ratifican su voluntad política de mantener una sólida alianza de beneficio mutuo, apostando por la transferencia de conocimientos y la ejecución de proyectos sostenibles de alto impacto para la población.