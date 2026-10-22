Aerolínea ITA reactivará vuelos Roma-Maiquetía

Tras su participación en la feria internacional TTG Travel Experience, la ministra de Turismo, Daniella Cabello, anunció que es oficial una alianza comercial con la aerolínea italiana ITA Airways para reactivar los vuelos directos entre ambos países.

En ese contexto, se suscribió un memorando de entendimiento con ITA Airways para establecer tres vuelos semanales directos que conectarán las capitales de ambas naciones a partir del 30 de marzo de 2027.

La ruta conectará directamente el aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino con el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, con tres vuelos semanales (martes, jueves y domingo), con más de 90.000 asientos por año.