Aeroméxico confirma que volará a Venezuela en el primer trimestre de 2027

La aerolínea mexicana Aeroméxico anunció que reactivará sus vuelos comerciales hacia Venezuela durante el primer trimestre de 2027, consolidando su regreso al país tras 10 años de ausencia.

Este despegue, originalmente planificado para octubre de este año, debió ser replanteado luego que las autoridades y la aerolínea priorizaran la seguridad operacional, afectada por los daños que dejaron los terremotos el pasado mes de junio en la infraestructura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira.

«A Caracas nuestra intención era volar a finales de este año, pero desafortunadamente, por el tema del terremoto, suspendimos la operación a Caracas para retomarla el primer trimestre del año que entra, pero sí estamos listos para hacerlo y vamos a volar muy pronto», dijo durante el Foro de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (Alta) realizado en México.

El enlace estratégico que reconectará a la capital mexicana con el principal aeropuerto de Venezuela se servirá de una flota de aviones Boeing 737 MAX, según informó la empresa en una nota de prensa.

Esta decisión responde a la estrategia de la aerolínea de desplegar sus aeronaves más eficientes y de tecnología avanzada para cubrir rutas internacionales, optimizando tanto el consumo de combustible como el confort a bordo.

Expansión en Sudamérica

Por otra parte, Andrés Conesa informó que están evaluando si el vuelo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Aicm) a Santiago de Chile será permanente.

“El mercado chileno, pues, va muy bien, sí ha sido estacional, no ha estado permanente todo el año porque con los 787 ahora estamos en un proceso que lo estamos haciendo un retrofit de todos los interiores, entonces eso nos ha reducido capacidad, pero estamos viendo la posibilidad de pronto poder regresar a operarlo y ya quedarnos ahí de forma permanente y que no sea únicamente un vuelo estacional”, explicó.

El director general de la aerolínea, además, aseguró que para el cuarto trimestre del presente año Aeroméxico prevé un crecimiento de 7%.