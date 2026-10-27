Alcaldía de Baruta: no existe solicitud de proyecto ni remodelación en el CC Paseo Las Mercedes

La Alcaldía de Baruta aclaró que no se ha presentado solicitud ni proyecto alguno referente al Centro Comercial Paseo Las Mercedes. Esta información fue ofrecida a través de un comunicado oficial, luego de que se viralizara en redes sociales algunas afirmaciones sobre la edificación.

En el texto, la autoridad local se dirigió a los ciudadanos para señalar que «en vista de las publicaciones que hemos visto en redes sociales sobre el Centro Comercial Paseo Las Mercedes, la Alcaldía de Baruta a través de sus órganos de planificación y control urbano, señala que hasta la fecha no se ha presentado solicitud o proyecto alguno al respecto».

«Cabe destacar, que cualquier remodelación o intervención mayor en dicha edificación de propiedad privada debe cumplir con lo señalado en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y la Ley de Propiedad Horizontal», recalcó la Alcaldía, haciendo referencia los reglamentos gubernamentales rigentes en la actualidad.

Asimismo, las autoridades hicieron especial hincapié en el estatus patrimonial que protege a la infraestructura. Sobre esta condición jurídica, el despacho Baruteño recordó que «el inmueble ha sido declarado como Bienes de Interés Municipal (según decreto Nº 181 publicado en Gaceta Municipal Nº 128-04/2005 en fecha 14/04/2005) por lo que cualquier intervención arquitectónica deberá contar con el aval del Instituto de Patrimonio Cultural».