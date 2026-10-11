Alcaldía de Caracas atiende colapso de muro en Los Ilustres tras intensas lluvias de este sábado

La alcaldesa del Municipio Bolivariano Libertador, Carmen Meléndez, informó este sábado 10 de octubre sobre la atención inmediata desplegada tras el colapso de un muro perimetral, el cual afectó el parque de atracciones Bimbolandia, ubicado en la avenida Los Ilustres de la parroquia San Pedro.

A través de sus canales oficiales, Meléndez explicó que la afectación en el área frontal del parque se produjo a consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en la ciudad capital y una filtración previa, lo que originó el deslizamiento del terreno.

Para atender la contingencia, efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas realizaron la inspección del área para garantizar la seguridad, mientras que las Brigadas de las Soluciones (Brisopp 7T Plus) asumieron de inmediato las labores de levantamiento de escombros y despeje del terreno.

Despliegue operativo en toda Caracas

Meléndez destacó que cuadrillas de la Alcaldía de Caracas se mantienen desplegadas en diversos sectores de la ciudad atendiendo las eventualidades causadas por el clima, entre ellas la caída de árboles reportada en las parroquias Coche, San Pedro, 23 de Enero y San José.

Asimismo, precisó que los equipos operativos continúan con la inspección, abordaje y mantenimiento de alcantarillas y otros espacios vulnerables para mitigar riesgos y resguardar la seguridad de los caraqueños.

En ese sentido, informó sobre el despliegue inmediato de cuadrillas operativas en el sector Las Veredas de la parroquia Coche.

Detalló que equipos especializados de la Corporación de Servicios Libertador (CorpoLibertador) acudieron al lugar tras las solicitudes presentadas por las comunidades organizadas, abordando de manera efectiva la afectación causada por la caída de árboles.

Durante la jornada, las brigadas ejecutaron maniobras de troceado, roleo y remoción de los árboles colapsados, logrando el despeje total de las vías peatonales y restableciendo la movilidad en la zona.