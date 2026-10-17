Alcaldía de Caracas despliega jornada de saneamiento en la avenida Libertador

La Alcaldía de Caracas desplegó este viernes una jornada de saneamiento y embellecimiento en la avenida Libertador, con la participación de más de 100 trabajadores de diferentes entes municipales, con el objetivo de mejorar las condiciones de limpieza, mantenimiento y seguridad vial de esta importante arteria de la capital.

La información la dio a conocer la alcaldesa del municipio Libertador, A/J Carmen Meléndez, quien destacó el despliegue de las cuadrillas y el trabajo articulado de los organismos municipales para atender esta importante vía de la ciudad.

Las labores, detalló la alcaldesa de Caracas, comprendieron trabajos de barrido manual y profundo, lavado de aceras, vías y escaleras del área inferior mediante agua a presión con camiones cisterna, así como la recolección y el retiro de desechos sólidos y escombros.

De igual forma, indicó que se llevaron a cabo labores de desmalezamiento, poda de árboles, demarcación vial, pintura de brocales y aceras, optimización del alumbrado público y mantenimiento integral de los semáforos, tanto en la parte superior como en el área inferior de la avenida.

Para la ejecución de estas actividades se dispuso de camiones tipo cesta, vehículos para la recolección de desechos sólidos y escombros, además de unidades destinadas al manejo de desechos profilácticos.

En este abordaje participaron equipos de Supra Caracas, Inmobiliaria Caribe, Corporación Libertador, Intravialca y las secretarías de Obras Públicas y Ecosocialismo, con el acompañamiento de la Policía de Caracas.

La jornada integral se extenderá hasta culminar las labores previstas, como parte de las acciones de mantenimiento y recuperación de los espacios públicos de la capital.