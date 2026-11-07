Alcaldía de Caracas elevó a 178 los frentes de trabajo del Plan Venezuela Renace

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó a través de sus redes sociales, que el Plan Venezuela Renace incrementó su despliegue a 178 frentes de trabajo activos en el municipio Libertador. El balance se presentó este viernes durante una reunión efectuada en el Puesto de Comando Caracas.

«33 los equipos que trabajan en la parroquia San Bernardino, 27 en Sucre, 18 en 23 de Enero, 13 en San Pedro, 13 en Santa Teresa», escribió Meléndez en su cuenta de Instagram, además de ocho frentes en El Recreo, El Paraíso y Santa Rosalía, respectivamente. La cobertura abarca las 22 parroquias capitalinas.

Las cuadrillas ejecutan la recuperación de estructuras residenciales afectadas por los sismos registrados en la ciudad. Entre los inmuebles intervenidos destacan «los edificios Las Fuentes, Aconcagua, Oppe 58, Kern, entre otros», los cuales presentan avances en su infraestructura.

Asimismo, explicó que se están culminando las obras urbanas en el sector Mano de Dios de El Paraíso, la construcción de una cuneta de aguas pluviales en Tazón y la reestructuración de la redoma San Antonio en El Valle. Los trabajos incluyen la adecuación de los centros educativos Simoncito Teresa de la Parra, Consuelo Fernández y Manuelita Sáenz.