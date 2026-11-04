La Alcaldía de Caracas reafirmó el compromiso de garantizar espacios deportivos óptimos para fomentar el sano esparcimiento. Foto Ig @alcaldiadeccs
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Alcaldía de Caracas presenta avances del Plan Mi Cancha Bella

En el Centro Educativo Tomás Vicente González de Caricuao se registra 100% de ejecución de los trabajos

María Eugenia Rodríguez
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La Alcaldía de Caracas presentó este miércoles los avances del Plan Cancha Bella, orientado a la recuperación de la infraestructura deportiva de la ciudad.

A través de su cuenta en Instagram, detalló que el Centro Educativo Tomás Vicente González, ubicado en Caricuao, UD 2, se encuentra en 100% de ejecución. «Espacio totalmente rehabilitado y finalizado para el uso de la comunidad estudiantil», añadió.

Además, precisó que la comuna Gual y España está en 100% de ejecución, con «obras concluidas de manera integral, entregando instalaciones aptas para el deporte y la recreación».

Los trabajos que se llevan a cabo en la Casa del Obrero tienen un 80% de avance, incluyendo un despliegue operativo centrado en las labores de mantenimiento, adecuación y retoque de pintura en las dos canchas del complejo, coordinado para optimizar su infraestructura.

La alcaldía destacó que estas son acciones permanentes que tienen como objetivo garantizar espacios deportivos óptimos para fomentar el sano esparcimiento y la convivencia comunitaria.

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